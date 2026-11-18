Der Streit um die Windkraft in Oberösterreich geht in die nächste Runde. Während sich in der ÖVP unter der neuen Wirtschafts- und Energielandesrätin Christiane Frauscher ein Kurswechsel abzeichnet, hält FPÖ-Chef und LH-Vize Manfred Haimbuchner an den umstrittenen Windkraftausschlusszonen fest. Nun rücken auch die Vorgaben der Europäischen Union in den Mittelpunkt der Debatte.