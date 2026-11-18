In Oberösterreich wird der Streit um die Windkraft immer heftiger. Während die EU den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen will, hält FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner an großflächigen Ausschlusszonen fest. SPÖ-Chef Martin Winkler spricht von einer „gefährlichen Drohung“.
Der Streit um die Windkraft in Oberösterreich geht in die nächste Runde. Während sich in der ÖVP unter der neuen Wirtschafts- und Energielandesrätin Christiane Frauscher ein Kurswechsel abzeichnet, hält FPÖ-Chef und LH-Vize Manfred Haimbuchner an den umstrittenen Windkraftausschlusszonen fest. Nun rücken auch die Vorgaben der Europäischen Union in den Mittelpunkt der Debatte.
Ein Drittel Oberösterreichs soll für Windräder tabu sein
Zwei Begriffe müssen dabei auseinandergehalten werden: Einerseits geht es um Beschleunigungszonen, in denen der Bau neuer Windkraftanlagen erleichtert werden soll. Andererseits um Ausschlusszonen, in denen neue Windräder grundsätzlich verboten werden sollen.
Wie von der „Krone“ berichtet, will Haimbuchner an jenen Ausschlusszonen festhalten, die er im Dezember 2024 gemeinsam mit dem damaligen ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner präsentierte. Rund ein Drittel der Landesfläche wäre davon betroffen. Rechtsverbindlich verordnet wurden diese Zonen allerdings bis heute nicht.
Unter Achleitners Nachfolgerin Christiane Frauscher zeichnet sich nun ein anderer Kurs ab. Die neue Landesrätin kündigte eine technologieoffene Energiepolitik an, bei der auch die Windkraft ihren Platz haben soll.
Brüssel verlangt mehr Tempo beim Ausbau
Während in Oberösterreich über mögliche Verbotszonen gestritten wird, macht die EU beim Ausbau erneuerbarer Energien klare Vorgaben. Hinter der sogenannten RED-III-Richtlinie steckt das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Energieverbrauch der EU bis 2030 auf mindestens 42,5 Prozent zu steigern.
Dafür müssen die Mitgliedstaaten sogenannte Beschleunigungsgebiete ausweisen. Dort sollen Windräder, Photovoltaikanlagen und andere Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energie rascher genehmigt werden können. Die entsprechende Frist ist bereits im Februar 2026 abgelaufen.
Verbotszonen, die die besten Windgebiete und besten Gebiete für Hybridkraftwerke verhindern, wären eine echte Katastrophe für Oberösterreichs Energiezukunft.
Landesrat Martin Winkler, SPÖ
Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMM
Großflächige Ausschlusszonen schreibt Brüssel hingegen nicht vor. Gleichzeitig sieht die Richtlinie ausdrücklich vor, besonders sensible Naturräume bei der Planung zu schützen.
SPÖ-Chef spricht von „gefährlicher Drohung“
Scharfe Kritik an Haimbuchners Plänen kommt von SPÖ-Landeschef und Landesrat Martin Winkler. Er sieht darin „mehr als eine gefährliche Drohung“ und spricht von einem „Angriff auf die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder“.
Oberösterreich habe unter Schwarz-Blau bereits elf Jahre Zeit verloren, um den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, kritisiert Winkler. Besonders problematisch sei aus seiner Sicht, dass durch die geplanten Verbotszonen auch Standorte für moderne Hybridkraftwerke verhindert werden könnten. Dabei werden Windkraftanlagen mit Photovoltaik und Batteriespeichern kombiniert, um die Stromerzeugung besser zu verteilen und die Netze effizienter zu nutzen.
„Verbotszonen, die die besten Windgebiete und die besten Gebiete für Hybridkraftwerke verhindern, wären eine echte Katastrophe für Oberösterreichs Energiezukunft“, warnt Winkler. Der rote Landesparteichef macht deutlich, dass er die Pläne der FPÖ nicht einfach hinnehmen will. Die SPÖ werde versuchen, die Einführung der Verbotszonen „mit allen politischen Mitteln“ zu verhindern.
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