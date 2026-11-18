Wrack mit Traktor abgeholt

Nachdem das Auto dann nicht mehr fahrtauglich war, entfernte sich der 22-Jährige offenbar zu Fuß von der Unfallstelle und holte am nächsten Tag das Auto gemeinsam mit zwei Bekannten mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab. Das Fahrzeug dürfte das Trio später mit einer Plane abgedeckt, die Kennzeichentafeln vom Wagen entfernt und die Begutachtungsplakette abgekratzt haben.