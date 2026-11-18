Nachdem eine Polizeistreife am Sonntag gegen 2 Uhr zu einem Sachschadenunfall mit Fahrerflucht gerufen worden ist, konnten die Beamten durch umfangreiche Ermittlungen nun einen 22-Jährigen aus Lenzing als verdächtigen Lenker ausforschen und zum Unfall befragen.
Der junge Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er mit seinem Pkw in Schörfling auf dem Fantabergerweg Richtung Ortsgebiet Schörfling gefahren sei. Dabei kam er rechts von der Straße ab und touchierte einen Gartenzaun und eine Straßenlaterne.
Gegen Baum geprallt
Er fuhr dann laut eigenen Angaben weiter und kam etwas später wieder zu weit rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Randstein, fuhr auf einem Firmengelände über einen Erdwall und prallte gegen einen Baum. Dabei verursachte er einen Flurschaden und zog mit dem demolierten Wagen eine 14 Meter lange Ölspur.
Wrack mit Traktor abgeholt
Nachdem das Auto dann nicht mehr fahrtauglich war, entfernte sich der 22-Jährige offenbar zu Fuß von der Unfallstelle und holte am nächsten Tag das Auto gemeinsam mit zwei Bekannten mit einem Traktor und einem Muldenkipper ab. Das Fahrzeug dürfte das Trio später mit einer Plane abgedeckt, die Kennzeichentafeln vom Wagen entfernt und die Begutachtungsplakette abgekratzt haben.
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