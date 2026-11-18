Peschek: „Situation ist tatsächlich ungewöhnlich“

Und den nun Wels holte, wo er seit Montag als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer den Klub führt. Bedingung, dass ihn Blau-Weiß ziehen lässt, war aber, dass er bis zum 15. Dezember und damit bis Ende der Herbstsaison gleichzeitig in Linz Teammanager bleibt! „Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Wir wollten Ronni für diese spannende Herausforderung aber keine Steine in den Weg legen, haben eine Übergangsregel gefunden, mit der wir Wels entgegenkommen und unseren laufenden Tagesbetrieb sicherstellen können“, sagt BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.