Ein Mann, zwei Klubs! Kuriose Konstellation derzeit um Ronald Riepl: Der 46-Jährige ist bei Zweitliga-Leader Blau-Weiß als Teammanager angestellt – und parallel bei Liga-Konkurrent FC Hertha Wels neuer Geschäftsführer.
Nächste Woche wird er am Samstagabend im Heimspiel gegen Sturm II für Blau-Weiß im Einsatz sein – und am Sonntagvormittag dann für einen anderen Zweitligisten – nämlich im Heimspiel gegen den FAC für den FC Hertha Wels: Kuriose Konstellation um Ronald Riepl! Der seit 2023 in Linz angestellt ist – zuerst als Co-Trainer und dann als Teammanager und Sportkoordinator.
Peschek: „Situation ist tatsächlich ungewöhnlich“
Und den nun Wels holte, wo er seit Montag als Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer den Klub führt. Bedingung, dass ihn Blau-Weiß ziehen lässt, war aber, dass er bis zum 15. Dezember und damit bis Ende der Herbstsaison gleichzeitig in Linz Teammanager bleibt! „Das ist tatsächlich ungewöhnlich. Wir wollten Ronni für diese spannende Herausforderung aber keine Steine in den Weg legen, haben eine Übergangsregel gefunden, mit der wir Wels entgegenkommen und unseren laufenden Tagesbetrieb sicherstellen können“, sagt BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.
Aufgaben unterschiedlich
Für Linz nimmt Riepl in den letzten vier Herbstspielen (in denen es kein Direktduell mehr gibt) organisatorische und administrative Aufgaben im Umfeld der Mannschaft wahr. Als Wels-Boss liegt sein Fokus auf strategischen, vereinorganisatorischen und wirtschaftlichen Agenden und Budgetfragen. „Ich bin dankbar, dass mir Blau-Weiß das in dieser Form ermöglicht hat. Das Potenzial ist auch in Wels riesig! Zudem waren die Gespräche mit Klubverantwortlichen und Gewerbetreibenden top.“
Finanzlage in Wels? „Geordnet“
Wie die Finanzlage in Wels ist? „Geordnet. Es wurde mir zugesichert, dass Altlasten beglichen werden, die Liquidität sichergestellt ist.“ Fernziele des ambitionierten Klubs? „Auch wenn die Ambitionen hier groß bleiben, zählt jetzt als Letzter einmal nur der Klassenerhalt“, sagt Riepl, dessen zwei Klubs morgen parallel spielen. Da erhält Wels (in Kapfenberg) gegenüber Linz (bei Rapid II) den Vorzug.
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