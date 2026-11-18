„Bitte nicht lächeln!“ Weihnachtsgrüße von der Familie einmal anders: Warum authentische Fotos später einmal viel mehr erzählen als schön inszenierte Bilder, erklärt Fotografin Sandra Röhrl aus Pucking. Shooting-Tipps inklusive!
Langweilige Studios, grelle Lichter. Mama und Papa unter Strom. Im kratzigen Kleid und in der zwackenden Strumpfhose stillsitzen und dann auch noch freundlich Zähne zeigen müssen: Familienfotos. Ein wahrgewordener Albtraum für viele Kinder! „Jetzt schau doch bitte nur noch einmal…?“, „Der Oma zuliebe!“, „Später einmal freust du dich über…“ oder „Wenn du jetzt noch kurz durchhältst, dann…!“ Sätze, die Sandra Röhrl nur allzu gut kennt. Seit 2013 arbeitet sie als selbstständige Fotografin in Pucking und begleitet als solche vor allem Familien mit Babys und Kindern.
„Ich erlebe immer wieder, dass Eltern mit einer ganz bestimmten Vorstellung zu einem Shooting kommen. Alle sollen in die Kamera schauen, die Kinder sollen lächeln und am Ende soll möglichst das ,perfekte‘ Familienfoto entstehen. Doch gerade mit Kindern funktioniert das Leben selten nach Plan – und genau darin entstehen oft die schönsten Erinnerungen.“
Weg vom Perfekten: Echtes Leben statt Kulisse
Was als gelungenes Familienfoto gilt, hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Soziale Medien haben dabei einiges ins Rollen gebracht, erzählt Röhrl. „Natürlich ist da einerseits das Vergleichen und dass man sich von der besten Seite zeigen möchte. Andererseits ist man viel lockerer geworden. Ganz früher musste man auf Familienfotos ernst schauen, später sollten dann alle lachen. Heute dürfen Fotos eine Geschichte erzählen. Bilder, die ich früher aussortiert hätte, wähle ich nun ganz bewusst aus“, verrät die gelernte Fotografin.
Und nicht selten werden genau diese dann zum Lieblingsbild der Familie – echte Momentaufnahmen, in denen die Kinder schüchtern sind oder nachdenklich, herumalbern, streiten, sich an Mama festhalten oder die Zunge herausstrecken. „Erst kürzlich hatte ich einen 4-Jährigen, der bei der Herfahrt im Auto eingeschlafen ist und bei mir auf der Bank noch weitergeschlummert hat. Am Ende half Schokolade als kleine Motivation, und es sind noch süße Bilder entstanden. Aber solche Dinge passieren einfach, damit muss man rechnen! Und die erzählen später oft viel mehr über eine bestimmte Lebensphase, als das perfekt inszenierte Lächeln.“
Die besten Rahmenbedingungen für ein schönes Foto
Und wenn das Kind unbedingt das heiß geliebte quietschgelbe Feuerwehrmann-T-Shirt anziehen will, dann soll es, ermutigt Röhrl. „Der Rest der Familie kann dann ja schauen, welche Farben darin vorkommen, und sich ein bisschen danach richten.“ Denn farblich abgestimmte und eher zurückhaltende Kleidung, die nicht von den Personen ablenkt, sind einer von Röhrls Tipps für ein möglichst harmonisches Gruppenfoto. „Noch wichtiger ist aber, dass man sich wohlfühlt und nicht kostümiert. Denn wenn jemand schrille Outfits nun einmal liebt, sollte er nicht zu Beige verdonnert werden“, betont der Profi mit einem Augenzwinkern.
Weiters empfiehlt Röhrl, vor einem Shooting Snacks einzupacken, eine Beschäftigung für die Kids, gerne auch das Lieblingskuscheltier, -buch oder Spielzeug mitnehmen – „Die dürfen gerne auch mit aufs Bild!“ – und möglichst cool bleiben! „Entspannte Eltern, entspannte Kinder“, weiß Röhrl, die sich für ihre jüngsten Kunden selbst bereitwillig „zum Kasperl“ macht.
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