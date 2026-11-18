Und nicht selten werden genau diese dann zum Lieblingsbild der Familie – echte Momentaufnahmen, in denen die Kinder schüchtern sind oder nachdenklich, herumalbern, streiten, sich an Mama festhalten oder die Zunge herausstrecken. „Erst kürzlich hatte ich einen 4-Jährigen, der bei der Herfahrt im Auto eingeschlafen ist und bei mir auf der Bank noch weitergeschlummert hat. Am Ende half Schokolade als kleine Motivation, und es sind noch süße Bilder entstanden. Aber solche Dinge passieren einfach, damit muss man rechnen! Und die erzählen später oft viel mehr über eine bestimmte Lebensphase, als das perfekt inszenierte Lächeln.“