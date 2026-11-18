Bei Arbeitsverweigerung drohen harte Konsequenzen

Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP) sieht sich in seinem Kurs bestätigt: „Sozialhilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe, kein Lebensmodell.“ Wer Unterstützung benötige, solle diese auch bekommen. Arbeitsfähige Bezieher müssten aber aktiv daran mitwirken, ihre Situation zu verbessern. Wer sich weigert, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen: Bereits beim ersten Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht wird die Sozialhilfe ohne vorherige Ermahnung um 30 Prozent gekürzt. Beim zweiten Verstoß sind es 50 Prozent, bei anhaltender Verweigerung kann die Unterstützung vollständig gestrichen werden.