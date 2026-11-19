Neuer Wirbel um Doppelgleisigkeiten bei den Kärntner Krankenanstalten. So soll eine hochrangige Angestellte in einem privaten Verein 50 Stunden gearbeitet haben – pro Tag! Das ist kein Zahlendreher, sondern das Ergebnis eines Gerichtsgutachters. Jetzt soll es neue Compliance-Schulungen für Mitarbeiter geben.
Die Liste an Vorwürfen gegen eine Kabeg-Mitarbeiterin wird länger. Sie steht unter Betrugs- und Untreueverdacht, weil sie sich selbst über einen langen Zeitraum hinweg unrechtmäßig Geld zugeschanzt haben soll. Das Strafverfahren dazu ist noch im Laufen.
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