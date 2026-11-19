Neuer Wirbel um Doppelgleisigkeiten bei den Kärntner Krankenanstalten. So soll eine hochrangige Angestellte in einem privaten Verein 50 Stunden gearbeitet haben – pro Tag! Das ist kein Zahlendreher, sondern das Ergebnis eines Gerichtsgutachters. Jetzt soll es neue Compliance-Schulungen für Mitarbeiter geben.