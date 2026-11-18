Der Aufmerksamkeit eines Kaufhausdetektivs ist zu verdanken, dass zwei Serien-Diebe ausgeforscht werden konnten. Dem Mann gelang es, einen der Verdächtigen inflagranti zu erwischen und festzuhalten, bis die Polizei eintraf.
Der Ladendetektiv einer Elektronikfirma in Pasching erstattete am Dienstag gegen 17 Uhr telefonisch Anzeige bei der Landesleitzentrale Oberösterreich über einen aktuellen Ladendiebstahl.
Dem 56-Jährigen gelang es, einen der beiden Täter anzuhalten. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 19-jährige Linzer in den Büroräumlichkeiten des Ladendetektivs angetroffen werden.
Gewerbsmäßige Kriminelle
Der Detektiv gab an, dass es sich bei den beiden Verdächtigen um gewerbsmäßige Diebe handeln dürfte, die bereits in mehreren Filialen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark Smartphones gestohlen haben sollen.
Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden 19-Jähringen in den vergangenen Wochen mehrere Diebstähle in Elektronikgeschäften in OÖ und NÖ sowie mehrere Hofladendiebstähle in Wels durchgeführt haben dürften.
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