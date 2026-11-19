In fünf Regionen in Österreich testet die Exekutive seit dem 1. September ein neues Dienstzeitmodell, wie die „Krone“ ausführlich berichtete. Läuft alles nach dem ursprünglichen Plan, so ist die weitere Ausrollung des neuen Modells ab 2027 vorgesehen. In Tirol soll der Startschuss im April fallen.