Blum hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Nach der erfolgreichen Trilogie kehrte die eiskalte Mörderin nun noch einmal zurück. Und ihr Schöpfer zeigte sich dabei ungewohnt selbstbewusst: „Das beste Buch, das ich jemals geschrieben habe“, sagte Aichner. Um gleich danach einige vernichtende Leserrezensionen vorzulesen. Spätestens als dazu auch noch Chopins Trauermarsch erklang, war das Gelächter im Saal groß.

Ein Paradies für Autoren von Psychothrillern

Überhaupt wechselte der Autor gekonnt zwischen Lesung und Kabarett. So erzählte er von einer Frau, die ihn im Baumarkt erkannt hatte und ihn spontan durch die Werkzeugabteilung führte. Hammer, Akkuschrauber, Schleifgeräte inklusive. Die Dame erklärte ihm ausführlich, was sich womit anstellen lasse. Aichner nahm es dankbar zur Kenntnis: „Tja, ein Baumarkt ist das Paradies für Autoren von Psychothrillern.“ Und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Und für all die Dinge, für die ich zu feig bin, die lasse ich dann eben Blum machen.“