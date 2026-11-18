„Für all die Dinge, für die ich zu feig bin, die lasse ich Blum machen.“ Mit dieser Aussage brachte Bestsellerautor Bernhard Aichner seine berüchtigte „Totenfrau“ zurück in die Bücherei nach St. Valentin. Vor rund 130 Besuchern erzählte der Tiroler nicht nur von seiner Serienmörderin Blum und wie es mit ihr weitergehen könnte, sondern auch von skurrilen Baumarkt-Inspirationen.
Wer bei einer Lesung von Bernhard Aichner düstere Grabesstille erwartet hatte, wurde am Montagabend in der Bücherei St. Valentin schnell eines Besseren belehrt. Schon der Auftakt hatte wenig von einer klassischen Autorenlesung. „Ich habe diesen Sommer ein Instrument gelernt“, verkündete der Tiroler und spielte auf einer Mini-Drehorgel Beethoven. Die ersten Lacher im Publikum waren ihm damit sicher.
Dabei gäbe es durchaus genug Stoff für Gänsehaut. Schließlich dreht sich Aichners jüngster Bestseller „Totenfrau – Die Rückkehr“ um Brunhilde Blum, jene Bestatterin und Serienmörderin, die ihre Opfer kurzerhand zerstückelt und deren Überreste in Särgen verschwinden lässt. Die Figur entstand, wie Aichner verriet, nicht ganz zufällig. „Als Ministrant waren meine Lieblingsorte einst der Beichtstuhl und der Friedhof gewesen.“
Blum hat mittlerweile Kultstatus erreicht. Nach der erfolgreichen Trilogie kehrte die eiskalte Mörderin nun noch einmal zurück. Und ihr Schöpfer zeigte sich dabei ungewohnt selbstbewusst: „Das beste Buch, das ich jemals geschrieben habe“, sagte Aichner. Um gleich danach einige vernichtende Leserrezensionen vorzulesen. Spätestens als dazu auch noch Chopins Trauermarsch erklang, war das Gelächter im Saal groß.
Ein Paradies für Autoren von Psychothrillern
Überhaupt wechselte der Autor gekonnt zwischen Lesung und Kabarett. So erzählte er von einer Frau, die ihn im Baumarkt erkannt hatte und ihn spontan durch die Werkzeugabteilung führte. Hammer, Akkuschrauber, Schleifgeräte inklusive. Die Dame erklärte ihm ausführlich, was sich womit anstellen lasse. Aichner nahm es dankbar zur Kenntnis: „Tja, ein Baumarkt ist das Paradies für Autoren von Psychothrillern.“ Und ergänzte mit einem Augenzwinkern: „Und für all die Dinge, für die ich zu feig bin, die lasse ich dann eben Blum machen.“
Dass seine Lesungen nicht nur aus Textpassagen bestehen, hat Methode. „Drei Wochen im Sommer überlege ich mir, wie ich die Lesungen gestalten könnte. Was kann ich meinen Lesern für Geschichten erzählen? Ich muss mir ja immer wieder etwas Neues einfallen lassen. Es sind ja viele Wiederholungstäter unter den Besuchern dabei.“
Und die dürfen offenbar hoffen: Das Ende von „Totenfrau - Die Rückkehr“ ist derart offen angelegt, dass eine Fortsetzung fast unvermeidlich scheint. Aichner hält sich zwar bedeckt, verrät aber zumindest die Richtung: „Ich bin für die Liebe. Wenn es weitergeht, wird sich Blum noch einmal verlieben. Weil Liebe und Tod gehören einfach zusammen wie Pech und Schwefel.“
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