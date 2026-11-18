Das sechsjährige Mädchen ist heuer an Leukämie erkrankt. Die Schockdiagnose stellte das Leben ihrer kleinen Familie völlig auf Kopf. Doch Nicoles Lebenswille ist groß! Ihr geliebter Stofffuchs gibt ihr an besonders schweren Tagen Kraft und Mut, die lebensbedrohliche Krankheit zu bewältigen.
Nicole ist sechs Jahre alt, doch in ihrem noch so kurzen Leben musste sie schon mehr an Leid und Schmerz ertragen, als mancher Pensionist. „Es ist ein Glück, dass sie im Grunde ein so fröhlicher und positiv gesinnter Mensch ist“, sagt ihre Mama Karin (44).
Bereits die Geburt war kompliziert. Das Mädchen musste per Not-Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden und dann längere Zeit auf der Säuglingsintensivstation verbringen. „Nicole war extrem klein und schmal. Ihre Wachstumsfuge liegt heute noch eineinhalb Jahre in der Entwicklung zurück – sie ist 1,05 Zentimeter groß, 15,8 Kilo schwer.“
Langes, intensives Nasenbluten
Die Hoffnung war aber groß, dass sie ansonsten eine möglichst unbeschwerte Kindheit verbringen kann. „Sie war immer ein aufgewecktes und lebendiges Mädchen, das sich für allerlei Dinge begeisterte“, so die Alleinerzieherin – bis heuer im Frühjahr, als die zweifache Mutter binnen einer Woche dreimal Anrufe von Kindergärtnerinnen erhielt, die ihr mitteilten, dass Nicole plötzlich ohne sichtbaren Grund intensives Nasenbluten bekommen habe. „Dieses war schwer zu stoppen, dauerte bis zu 15 Minuten an“, erinnert sich Karin, die als Mitarbeiterin eines Labors tätig war.
Am Pfingstwochenende fuhr die 44-Jährige mit ihrer Tochter und Sohn Markus (9) in den Tierpark Grünau. Dort klagte die Sechsjährige über massive Schmerzen im Bein und konnte nicht mehr weitergehen. Am Abend bekam sie hohes Fieber. „Wir dachten an einen Sonnenstich, doch am nächsten Morgen hat sie vor Schmerzen geweint, und am Oberschenkel waren zwei große Einblutungen sichtbar.“
Niederschmetternde Diagnose
Karin brachte Nicole sofort ins Linzer Kinderspital (MedCampus IV), wo der Kleinen Blut abgenommen wurde. Bereits die ersten Analysewerte (Hämoglobin, Thrombozyten) waren besorgniserregend. „Mein Ex-Mann und ich haben gehofft, dass es nicht Leukämie ist, doch die Diagnose war niederschmetternd.“
Bei Nicole wurde Blutkrebs diagnostiziert. Zusätzlich litt sie an einem bakteriellen Infekt, der ihr Muskelgewebe zu zerstören drohte. Eine Notspende an Granulozyten (weiße Blutkörperchen) durch die Mama war unabdingbar, in weiterer Folge wurde ein passender Spender gefunden.
Etliche Chemos absolviert, aber noch viele vor sich
“Unser Leben wurde auf den Kopf gestellt“, betont Karin, die Pflegehospiz beantragen musste, um Nicole zur Seite stehen zu können. Zahlreiche Chemotherapien waren die Folge. Die Sechsjährige verlor ihre langen Haare und bekam einen Herzkatheter durch die Brust gesetzt. „Eigentlich wollte sie heuer Schwimmen lernen, darf jetzt aber nicht einmal baden.“
Als Folge der starken Medikamentengaben bekam sie juckende Ausschläge, Blasen und Pusteln. „Sie ist inzwischen auch extrem geruchsempfindlich und mag fast nichts essen.“ Nicole darf seither auch ihre Freundinnen nicht mehr sehen. Diese haben ihr aufmunternde Plakate und Zeichnungen geschickt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Wenn Sie Nicole helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Fuchsi“ auf unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002;
BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie per Online-Banking spenden, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist.
Die Spender werden wahlweise namentlich in unserer Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie anonym bleiben wollen, führen Sie das im Feld „Verwendungszweck“ bitte extra an. Die Spenden sind steuerlich absetzbar!
Auch der Umgang mit Bruder Markus – der an starkem ADHS leidet und dem die Situation, dass seine Schwester fast gestorben wäre, ziemlich zusetzt – bedeutet ein ständiges Risiko. Neben der Familie findet Nicole vor allem bei Kuscheltier „Fuchsi“ Trost, das über besonders schmerzhafte Tage hinweghilft. Karin: „Sie ist hart im Nehmen, steckt die Torturen sehr tapfer weg.“
Finanziell macht Nicoles Ausnahmesituation der Alleinerzieherin mittlerweile aber schwer zu schaffen. Bitte helfen Sie!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.