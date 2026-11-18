Wegen grober Fahrlässigkeit und Fahrens ohne Führerschein musste sich ein 17-jähriger Monteur nach einem verheerenden Frontalcrash im April vor Gericht verantworten. Neben einer Geldstrafe und Schmerzengeld drohen dem jungen Mann nun noch massive zivilrechtliche Forderungen.
Mit 115 Sachen auf einer Straße, auf der gerade einmal 50 erlaubt sind! Und das ohne Führerschein. Was sich ein 17-jähriger Monteur im April bei Nenzing leistete, endete in einem verheerenden Unfall mit sechs Verletzten. Dass niemand ums Leben kam, grenzt angesichts der völlig demolierten Fahrzeuge an ein Wunder. Es ist kurz nach 19 Uhr, als eine 35-jährige Autofahrerin von Nenzing kommend nach links zur Autobahnauffahrt Richtung Bregenz/Feldkirch abbiegen will. Gleichzeitig rast ihr der Jugendliche in einem hochmotorisierten BMW-Leihwagen entgegen. Zum Bremsen ist es zu spät. Die Fahrzeuge krachen ineinander, beide Wagen haben nur mehr Schrottwert.
Bei den nachfolgenden Ermittlungen der Polizei gerät dann sogar eine Mitfahrerin des Jugendlichen ins Visier. Erst später steht fest: Der 17-Jährige saß am Steuer. Vor Richterin Kathrin Feurle gibt sich der Lehrling weitgehend geständig, will aber „aus versicherungstechnischen Gründen“ nicht viel sagen. Bei der 35-jährigen Unfallgegnerin entschuldigt er sich. Wie er überhaupt an den PS-starken Leihwagen kam, bleibt offen.
Nicht das erste Mal im Visier der Polizei
Brisant: Der Jugendliche war bereits zweimal verwaltungsrechtlich wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Auch die Mitfahrenden sollen gewusst haben, dass er keinen Schein besitzt. Ob sie deshalb eine Mitschuld trifft und ob die Linksabbiegerin den BMW rechtzeitig erkennen konnte, wird noch zivilrechtlich geklärt werden. Strafrechtlich gibt es für den Monteur kein Entkommen: 840 Euro Geldstrafe, weitere 420 Euro bedingt nachgesehen. Dazu kommen 3500 Euro Teilschmerzengeld für die Opfer und Bewährungshilfe. Doch damit dürfte die Rechnung für den Bleifuß noch lange nicht beglichen sein. Weitere Forderungen der Verletzten und der Krankenkasse stehen im Raum. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.