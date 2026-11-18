Nicht das erste Mal im Visier der Polizei

Brisant: Der Jugendliche war bereits zweimal verwaltungsrechtlich wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Auch die Mitfahrenden sollen gewusst haben, dass er keinen Schein besitzt. Ob sie deshalb eine Mitschuld trifft und ob die Linksabbiegerin den BMW rechtzeitig erkennen konnte, wird noch zivilrechtlich geklärt werden. Strafrechtlich gibt es für den Monteur kein Entkommen: 840 Euro Geldstrafe, weitere 420 Euro bedingt nachgesehen. Dazu kommen 3500 Euro Teilschmerzengeld für die Opfer und Bewährungshilfe. Doch damit dürfte die Rechnung für den Bleifuß noch lange nicht beglichen sein. Weitere Forderungen der Verletzten und der Krankenkasse stehen im Raum. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.