Illegale Geschäfte der Müllmänner mit einer Grazer Firma liefen über Jahre. Schaden geht in die Hunderttausenden Euro. Brisant: Schon wieder ist ein Betriebsrat im Visier.
Mit mehr als unsauberen Praktiken machen aktuell drei Müllmänner aus Graz von sich reden: Wie berichtet, steht das Trio unter dem Verdacht, in der Dienstzeit Abfall einer Firma entsorgt zu haben – die Gebühren dafür aber nicht über die Stadt verrechnet, sondern in die eigene Tasche „umgeleitet“ zu haben. Nach Informationen der „Krone“ waren das über die Jahre mehrere hunderttausend Euro! Zwei Mitarbeiter der Holding wurden fristlos gekündigt, ein in die illegalen Geschäfte involvierter Betriebsrat wurde dienstfrei gestellt.
Doch wie flogen die „Mistkübler“ auf? So viel ist bekannt: Um ihre Extra-Touren zu dem Grazer Unternehmen zweimal pro Woche zu vertuschen, schalteten sie ihr Routensystem ab, um von der Leitstelle nicht geortet werden zu können. Mit der Zeit fiel das den Kollegen auf – und sie machten Meldung. Daraufhin sollen die drei, die immer gemeinsam unterwegs waren, per Video überwacht worden sein.
Wieder ein Personalvertreter im Visier
Pikant an der Causa ist, dass nun abermals ein Personalvertreter der Holding Graz ins Visier der Justiz gerät. Bereits im Oktober soll ja, wie berichtet, ein weiterer Betriebsrat auf einer Firmenfeier eine Kollegin sexuell belästigt haben – und das vor mehreren Zeugen. Ermittlungen laufen.
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