Mit mehr als unsauberen Praktiken machen aktuell drei Müllmänner aus Graz von sich reden: Wie berichtet, steht das Trio unter dem Verdacht, in der Dienstzeit Abfall einer Firma entsorgt zu haben – die Gebühren dafür aber nicht über die Stadt verrechnet, sondern in die eigene Tasche „umgeleitet“ zu haben. Nach Informationen der „Krone“ waren das über die Jahre mehrere hunderttausend Euro! Zwei Mitarbeiter der Holding wurden fristlos gekündigt, ein in die illegalen Geschäfte involvierter Betriebsrat wurde dienstfrei gestellt.