Bei der diesjährigen Gala von „Wider die Gewalt“ versammelten sich zahlreiche prominente Unterstützer, um gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die zunehmenden Femizide, sondern auch Gewalt gegen Kinder, Hass im Netz und die Frage, was jeder Einzelne dagegen tun kann. Mehr dazu im Video.