Mit Kokainhandel im großen Stil hatte ein 24-jähriger Vorarlberger fette Geschäfte gemacht. Jetzt muss er für siebeneinhalb Jahre hinter Gittern. Und damit nicht genug: Auch finanziell kommt ihn sein kriminelles Treiben teuer zu stehen.
Dabei wollte der junge Mann im Prozess am Mittwoch am LG Feldkirch nur eines: reinen Tisch machen. „Ich bekenne mich schuldig“, erklärte der 24-jährige Oberländer knapp. Zwischen Juni 2025 und April 2026 ließ er laut Anklage 5,5 Kilogramm Kokain aus der Schweiz nach Österreich schmuggeln. Insgesamt gab er 8,5 Kilogramm an andere weiter. Der Erlös: laut Staatsanwaltschaft 228.000 Euro. Auf die Frage von Richter Alexander Wehinger, was er pro Kilo kassiert habe, mauerte der Beschuldigte: „Darüber mache ich keine Angaben.“
Aufgeflogen waren die Geschäfte durch einen Mann, der mit Cannabis an der Grenze erwischt worden war. Auf dessen Handy entdeckten die Ermittler Chats über Kokainpreise. Die Spur führte zum 24-Jährigen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden Bargeld, eine Schusswaffe und Munition gefunden. Die Waffe? „Dummes Machogehabe“, räumte der Oberländer ein. Er habe sie nie bei sich getragen.
In Haft will er eine Lehre absolvieren
Sein Verteidiger Severin Sandbichler zeichnete das Bild eines jungen Mannes, der durch Drogen- und Spielsucht auf Abwege geraten sei. In Haft wolle er eine Lehre absolvieren und danach neu anfangen. Am Ende entschuldigte sich der Angeklagte bei Familie und Partnerin: „Mir ist klar, dass die Sucht nicht alles rechtfertigt. Aber ich bin dankbar, dass sie all das mit mir durchgestanden haben.“
Nach nur 15 Minuten Beratung verkündete der vorsitzende Richter des Schöffensenats das rechtskräftige Urteil: siebeneinhalb Jahre unbedingte Haft. Dazu kommt ein Verfallsbetrag in Höhe von rund 195.000 Euro an den Bund. Das seinerzeit im Zuge der Hausdurchsuchung sichergestellte Bargeld im Wert von insgesamt 29.000 Euro wurde ebenfalls für verfallen erklärt.
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