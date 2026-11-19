Dabei wollte der junge Mann im Prozess am Mittwoch am LG Feldkirch nur eines: reinen Tisch machen. „Ich bekenne mich schuldig“, erklärte der 24-jährige Oberländer knapp. Zwischen Juni 2025 und April 2026 ließ er laut Anklage 5,5 Kilogramm Kokain aus der Schweiz nach Österreich schmuggeln. Insgesamt gab er 8,5 Kilogramm an andere weiter. Der Erlös: laut Staatsanwaltschaft 228.000 Euro. Auf die Frage von Richter Alexander Wehinger, was er pro Kilo kassiert habe, mauerte der Beschuldigte: „Darüber mache ich keine Angaben.“