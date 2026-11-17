Steigende Kosten, Bürokratie und Fachkräftemangel setzen heimische Betriebe unter Druck. Droht eine weitere Pleitewelle oder steht die Wirtschaft vor einem Aufschwung? Können Digitalisierung, künstliche Intelligenz und moderne Kassensysteme neue Chancen eröffnen? Und wie hart trifft die wirtschaftliche Unsicherheit die Gastronomie? Darüber sprechen Markus Bernhart (CEO ready2order), Florian Zellmann (Vorstand WKBG) und Luigi Barbaro Jr. (Wiener Szene-Gastronom) bei Tanja Pfaffeneder in CLUB 3.