Österreich steht ein wechselhafter Donnerstag bevor: Während sich im Norden und Osten zunächst noch die Sonne zeigt, ziehen von Westen und Südwesten bald dichte Wolken auf. Im Laufe des Tages breitet sich der Regen schließlich auf weite Teile des Landes aus. Besonders im Süden muss man sich auf kräftigere Niederschläge einstellen.
Noch dürfen sich Frühaufsteher im Norden und Osten sowie am Alpenostrand über Sonnenstrahlen freuen. Örtlich können sich allerdings Frühnebelfelder in den Tälern und Becken halten. Ganz anders präsentiert sich das Wetter bereits am Morgen in Vorarlberg, Tirol und südlich des Alpenhauptkammes: Dort ziehen dichte Wolken durch und bringen verbreitet Regen.
Doch das bleibt nicht auf den Westen beschränkt: Im Laufe des Vormittags schieben sich die Regenwolken immer weiter Richtung Osten. Bis zum Abend sind damit in nahezu allen Landesteilen Regenschauer zu erwarten. Besonders nass dürfte es südlich des Alpenhauptkammes werden – von Osttirol bis in die südliche Steiermark liegt hier der Niederschlagsschwerpunkt. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1500 Meter.
Ein paar Lichtblicke gibt es dennoch: In Tirol und Vorarlberg können sich am Nachmittag zwischendurch einige Sonnenfenster öffnen. Beim Wind heißt es vielerorts aufpassen: Während es im Süden und in einigen inneralpinen Tälern eher ruhig bleibt, frischt der Westwind im Tagesverlauf in weiten Teilen des Landes lebhaft auf.
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Auch bei den Temperaturen zeigt sich der Donnerstag von seiner kühlen Seite. In der Früh liegen die Werte zwischen minus 1 und plus 8 Grad, am Nachmittag werden nur noch 2 bis 13 Grad erreicht.
Und wie wird das Wetter am Freitag?
Auch am Freitag bleibt das Wetter in Österreich wechselhaft. In einer westlichen Strömung ziehen immer wieder dichte Wolken durch. Vor allem nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten sind zeitweise kurze Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1400 Metern.
Es gibt aber auch gute Nachrichten: Zwischen Osttirol und dem Südburgenland bleibt es weitgehend trocken. Dort darf man sich sogar auf längere sonnige Phasen freuen. Nach einem Temperaturstart zwischen minus 3 und plus 9 Grad klettern die Werte am Freitag auf 6 bis 13 Grad.
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