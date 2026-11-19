Doch das bleibt nicht auf den Westen beschränkt: Im Laufe des Vormittags schieben sich die Regenwolken immer weiter Richtung Osten. Bis zum Abend sind damit in nahezu allen Landesteilen Regenschauer zu erwarten. Besonders nass dürfte es südlich des Alpenhauptkammes werden – von Osttirol bis in die südliche Steiermark liegt hier der Niederschlagsschwerpunkt. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1500 Meter.