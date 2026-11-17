Der Kärntner ist der absolute Experte für Sportrechte und TV-Produktionen im Bereich Wintersport. „Sport funktioniert immer, wenn man eine eigene Rakete am Start hat. Denken wir an Markus Rogan, plötzlich haben alle in Österreich Schwimmen geschaut.“ Und diese Rakete hat Deutschland mit der 23-jährigen Aicher definitiv in den nächsten Jahren im Skisport. Das ZDF hat aufgrund der Aicher-Erfolge bereits auch das Weltcup-Finale im März in den USA (Sun Valley) in die Planungen aufgenommen. Schon am Wochenende beim nächsten Slalom in Gurgl rechnet man mit deutlich gestiegenen Quoten am deutschen Markt.