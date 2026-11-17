Erfrischend locker! Und auch wirtschaftlich ein wahrer Segen. Die beiden Levi-Champions Emma Aicher und Lucas Pinheiro Braathen beleben den alpinen Skizirkus, machen ihn in wichtigen Märkten attraktiver. „Der deutsche Markt ist sehr wichtig, generell für den Sport“, weiß Andreas Eichwalder.
Die „Krone“ berichtet aus Levi
Der Kärntner ist der absolute Experte für Sportrechte und TV-Produktionen im Bereich Wintersport. „Sport funktioniert immer, wenn man eine eigene Rakete am Start hat. Denken wir an Markus Rogan, plötzlich haben alle in Österreich Schwimmen geschaut.“ Und diese Rakete hat Deutschland mit der 23-jährigen Aicher definitiv in den nächsten Jahren im Skisport. Das ZDF hat aufgrund der Aicher-Erfolge bereits auch das Weltcup-Finale im März in den USA (Sun Valley) in die Planungen aufgenommen. Schon am Wochenende beim nächsten Slalom in Gurgl rechnet man mit deutlich gestiegenen Quoten am deutschen Markt.
Dank Braathens Erfolgen sorgt der Weltcup nun sogar in Brasilien regelmäßig für Schlagzeilen. So berichteten gestern u.a. ESPN Brasil und UOL Esporte über den brasilianischen Triumph „in der Heimat von Santa Claus“. Der Sender TV Globo überträgt die Rennen mit Braathen live. „Durch die Zeitverschiebung ist es natürlich etwas schwieriger“, weiß Eichwalder. „Aber Brasilien ist ein generell so sportbegeistertes Land, man spürt durch Braathen klare Impacts.“
Das in Levi „gewonnene“ Rentier hat Braathen übrigens nach seiner brasilianischen Oma Marcia benannt, im Vorjahr war der Papa (Björn) Namensgeber gewesen.
Wiedergutmachung in Gurgl?
Erfrischend locker und frech waren im österreichischen Slalom-Team in Levi leider nur Kathi Truppe (Platz drei) und Joshua Sturm (Einfädler nach Rang drei zur Halbzeit). Das will man am Samstag und Sonntag vor Heimpublikum in Gurgl ändern. Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer sagt nach der Finnland-Klatsche: „Ich gehe stark davon aus, dass das in Gurgl anders ausschauen wird.“
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