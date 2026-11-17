„Kein Cyberangriff“
Panne legt United Airlines stundenlang lahm
Eine weitreichende technische Störung hat bei der US-Fluggesellschaft United Airlines zu Verspätungen geführt. Hinweise auf einen Cyberangriff liegen nicht vor.
Kurz zuvor hatte das Unternehmen einen umfassenden Systemausfall bestätigt, ohne Details zu nennen.
Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu lösen, beruhigte United auf der Plattform X mit (siehe unten) Passagiere und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten.
Hunderte Flüge waren von den Ausfällen betroffen, die sich teilweise über mehr als fünf Stunden erstreckten.
Unklarheit über Ursache
Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen – etwa Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme.
Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.
Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt.
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