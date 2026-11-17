Der heimische organisierte Sport schlägt Alarm. Viele der 15.000 Vereine kämpfen um ihre Existenz. Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, unterstreicht: „Es geht beim Sport nicht nur um Wertschöpfung und Arbeitsplätze, sondern auch um Gesundheit, Zusammenhalt, Integration und die Zukunft des Landes. Ein Investment in den Sport ist immer auch ein Investment in die Gesellschaft.“
Viele der 15.000 Sportvereine in Österreich, die unverzichtbare Orte der Begegnung und des Miteinanders sind, kämpfen um ihre Existenz. Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, schlägt Alarm: „Es braucht eine starke Basis. Dafür sind Investitionen notwendig. Die Energiekosten sind eine wesentliche Zukunftsfrage. Es geht beim Sport nicht nur um Wertschöpfung und Arbeitsplätze, sondern auch um Gesundheit, Zusammenhalt, Integration und die Zukunft des Landes. Ein Investment in den Sport ist immer auch ein Investment in die Gesellschaft.“
Rückgang beunruhigt
Was den früheren burgenländischen Landeshauptmann beunruhigt, zeigt eine aktuelle Studie von SportsEconAustria. Der Sportkern in Österreich (vor allem Dienstleistungen der Sportvereine und Betrieb von Sportanlagen) befindet sich im Rückgang. Die direkte Bruttowertschöpfung zwischen 2019 und 2024 ist real um 27,4 Prozent (von 1,440 Milliarden auf 1,045 Milliarden Euro) gesunken.“
„Brauchen ein starkes Vereinswesen“
Universitätsprofessor Dr. Christian Helmenstein von SportsEconAustria hält fest: „Wir müssen dort ansetzen, wo der Sport betrieben wird. Wir brauchen ein starkes Vereinswesen und zeitgemäße Sportstätten, abgesichert durch eine planbare Förderung.“ Niessl sagt: „Wir benötigen eine faire Beteiligung des Sports an den zusätzlichen Einnahmen aus der Glücksspielreform und dazu erstmals eine nationale Sportstrategie.“
„Es braucht einen ermäßigten Umsatzsteuersatz“
Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, erklärte: „Es braucht faire und zukunftsorientierte Rahmenbedingungen. Dazu gehört auch eine Entlastung von Fitness- und Sportangeboten durch einen ermäßigten Umsatzsteuersatz.“
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