Viele der 15.000 Sportvereine in Österreich, die unverzichtbare Orte der Begegnung und des Miteinanders sind, kämpfen um ihre Existenz. Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, schlägt Alarm: „Es braucht eine starke Basis. Dafür sind Investitionen notwendig. Die Energiekosten sind eine wesentliche Zukunftsfrage. Es geht beim Sport nicht nur um Wertschöpfung und Arbeitsplätze, sondern auch um Gesundheit, Zusammenhalt, Integration und die Zukunft des Landes. Ein Investment in den Sport ist immer auch ein Investment in die Gesellschaft.“