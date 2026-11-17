Entsetzen und Fassungslosigkeit in den Niederlanden! Nach der 0:5-Watschn zum Nations-League-Abschluss in Berlin ging die Presse mit der „Elftal“ richtig hart ins Gericht.
Am Freitag hatte die Niederlande noch mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen, drei Tage später gab’s nun eine historische Niederlage. Die Truppe von Trainer Xavi ging am Montag in Berlin gegen Deutschland mit 0:5 unter. Beim DFB-Team war der Jubel groß, es war der höchste Sieg im Länderspiel-Klassiker seit 1959. Ganz anders sieht es bei den Niederländern aus.
„Niederlande in Deutschland abgeschlachtet“
„De Volkskrant“ schreibt von einer „Blamage“. Und „De Telegraaf“ findet knallharte Worte: „Niederlande in Deutschland abgeschlachtet: Von der euphorischen Stimmung nach dem Heimsieg gegen Griechenland ist nichts mehr übrig.“
Der einzige Lichtblick
Nun sei man hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. „Gegen ein viel hungrigeres und deutlich besseres Deutschland verlor die Mannschaft in Berlin völlig zu Recht mit 5:0. Eine regelrechte Bankrotterklärung“, schimpft die Tageszeitung „AD“.
Dass man dennoch das Viertelfinalticket in der Nations League löste, sei „der einzige Lichtblick“ an einem bitteren Abend gewesen. Deutschland, Niederlande und Griechenland schlossen die Gruppe 3 von Liga A jeweils mit 11 Punkten ab. Die Griechen wiesen im direkten Vergleich mit den beiden Konkurrenten aber das schlechtere Torverhältnis auf.
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