Am Freitag hatte die Niederlande noch mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen, drei Tage später gab’s nun eine historische Niederlage. Die Truppe von Trainer Xavi ging am Montag in Berlin gegen Deutschland mit 0:5 unter. Beim DFB-Team war der Jubel groß, es war der höchste Sieg im Länderspiel-Klassiker seit 1959. Ganz anders sieht es bei den Niederländern aus.