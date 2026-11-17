Regeln gibt es, nur hält sich nicht jeder daran

Die Skeptiker sehen das anders. Leinenpflicht und Beißkorb würden in Öffis und Parks kaum kontrolliert, Ausreden wie „Er ist eh brav“ hört man ständig. Wer sich über Dauergebell beschwert, gilt schnell als Hundehasser. Bei großen Hunden reicht ein Moment der Unachtsamkeit, und es kann schlimm ausgehen. Und am Land landet Hundekot nach wie vor auf Wiesen und Feldern, zum Ärger der Bauern.