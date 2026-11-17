Wien greift beim Hundekot seit 20 Jahren durch, und das mit sichtbarem Erfolg. Doch wie steht es um die anderen Spielregeln, um Leine, Lärm und Listenhunde? Klappt das Zusammenleben mit Hunden dort, wo Sie wohnen?
Die „Sackerl fürs Gackerl“-Kampagne hat gezeigt, dass sich Gewohnheiten ändern lassen. Pro Tag werden schätzungsweise 100.000 Sackerl entsorgt. „Wir haben informiert, Service angeboten und, wenn nichts hilft, strafen wir“, sagt 48er-Chef Josef Thon. Ob dieses Rezept auch bei anderen Streitpunkten funktioniert, wollen wir von Ihnen wissen: Wie erleben Sie den Alltag mit Hunden in Ihrer Gemeinde? Diskutieren Sie mit!
Mit Hausverstand geht vieles
Die Optimisten sagen: Wo Hundebesitzer und Nachbarn miteinander reden, lösen sich viele Konflikte von selbst. Ein Großteil der Halterinnen und Halter nimmt Rücksicht, leint den Hund an, wenn Kinder in der Nähe sind, und hat das Sackerl dabei. Die Regeln gibt es bereits, es braucht nicht noch mehr Vorschriften.
Regeln gibt es, nur hält sich nicht jeder daran
Die Skeptiker sehen das anders. Leinenpflicht und Beißkorb würden in Öffis und Parks kaum kontrolliert, Ausreden wie „Er ist eh brav“ hört man ständig. Wer sich über Dauergebell beschwert, gilt schnell als Hundehasser. Bei großen Hunden reicht ein Moment der Unachtsamkeit, und es kann schlimm ausgehen. Und am Land landet Hundekot nach wie vor auf Wiesen und Feldern, zum Ärger der Bauern.
Ihre Meinung ist gefragt!
Erleben Sie Hundebesitzer in Ihrer Gemeinde eher als rücksichtsvoll oder eher als nachlässig? Sollte bei freilaufenden Hunden, fehlendem Beißkorb oder Dauergebell genauso konsequent gestraft werden wie beim Gackerl? Und wie stehen Sie zu Listenhunden, gehören sie strenger geregelt?
Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!