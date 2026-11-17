Das 3:1 im Hinspiel hat Willi Ruttensteiner live im Stadion verfolgt – vorm heutigen Rückspiel meint er: „Österreich ist durch, doch für Israel geht es um sehr viel. Sie könnten mit einem Sieg den Abstieg abwenden.“ Österreichs Aufstieg sei „verdient! Klar gab es enge Spiele, doch das ist auf diesem Niveau so.“ Ruttensteiner spricht da „ungern von Glück, es ist vielmehr eine Frage der Routine. Österreich hat erfahrene Spieler wie Laimer, Gregoritsch, Kalajdzic oder Baumgartner, die in solchen Momenten eben die besseren Entscheidungen treffen.“