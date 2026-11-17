Von 2018 bis 2022 arbeitete Willi Ruttensteiner für den israelischen Fußballverband – als Sportdirektor und später auch als Teamchef! Unter seiner Führung ging es mit dem Verband und der Mannschaft aufwärts, inzwischen zeigt die Tendenz wieder nach unten. Die „Krone“ sprach vor dem Nations-League-Duell in Debrecen mit dem 64-Jährigen.
Das 3:1 im Hinspiel hat Willi Ruttensteiner live im Stadion verfolgt – vorm heutigen Rückspiel meint er: „Österreich ist durch, doch für Israel geht es um sehr viel. Sie könnten mit einem Sieg den Abstieg abwenden.“ Österreichs Aufstieg sei „verdient! Klar gab es enge Spiele, doch das ist auf diesem Niveau so.“ Ruttensteiner spricht da „ungern von Glück, es ist vielmehr eine Frage der Routine. Österreich hat erfahrene Spieler wie Laimer, Gregoritsch, Kalajdzic oder Baumgartner, die in solchen Momenten eben die besseren Entscheidungen treffen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.