Rave, Rock, Punk und eine gehörige Portion Nihilismus – das zeichnet die Südlondoner Band Fat Dog seit einigen Jahren aus. Nach einem Stadionsommer im Vorprogramm der Foo Fighters geht es Anfang 2027 mit dem neuen Album „Cancel Me (I‘m Tired)“ auf Clubtour. Frontmann Joe Love gibt uns – gewohnt eigenwillig – nähere Auskünfte.
Wer diesen Sommer die Foo Fighters im Wiener Ernst-Happel-Stadion besuchte und bereits früher dran war, hat höchstwahrscheinlich zum ersten Mal Fat Dog live gesehen. Ihr Österreich-Debüt gaben die Briten schon beim Elevate Festival 2025 in Graz, damals mit ihrem gehypten Erstwerk „WOOF“ im Gepäck. Einige Besetzungswechsel und nicht mehr vorhandene Hundemaske auf der Bühne später sind die Londoner nicht reifer, aber wesentlich bekannter geworden. Im Happel stellte sich Frontmann Joe Love mit offenem Hemd, Vokuhila und Gösser-Bierdose von der großen Rampe runter mitten ins Publikum, um ebenjenes völlig ohne Distanzgefühl aus nächster Nähe anzukeifen. Der direkte Kontakt mit den Fans gehört zu den wichtigsten Prämissen der Band, die mit ihrem zweiten Album „Cancel Me (I’m Tired)“ nicht nur ihre spezielle Version des Rave Rock noch weiter verfeinert haben, sondern auch den in sich tragenden Nihilismus noch weiter nach außen kehren.
Die Absurdität großer Gigs
Es ist die Mischung aus Sound und exaltiertem Bühnengebaren, die Fat Dog zu etwas ganz Besonderem gediehen ließen. Die Briten überlegten sogar, diesen verrückten Haufen um Song Contest zu schicken, was die Band angesichts der politischen Situation dann aber selbst nicht wollte. So bleibt seit mehr Zeit, um seit mehr als zwei Jahren fast durchgehend auf Tour zu sein und die immer mehr werdenden Fans mit einer Mischung aus Space Rock, Punk, Rave, Cowboy-Sounds und Pop-Anleihen zu begeistern und zu verstören. Obwohl das bei eigenen Konzerten oft leichter geht als bei Großevents wie mit den Foo Fighters, wie Love im Gespräch mit der „Krone“ betont. „Solche Gigs sind eigentlich absurd. Die Leute sehen dich alle an, als wollten sie dich bei den Eiern aufhängen, weil sowieso niemand auf eine Vorband wartet. Wenn es gut geht, dann ignorieren sie dich und warten ab, wenn es nicht so gut geht, pfeifen sie dich aus. Am Ende bist du als Supportband eher unnötig und Stadien zu bespielen ist auch nicht so geil, wie es manche vielleicht verkaufen.“
Schon der Albumtitel „Cancel Me (I’m Tired)“ kann als provokativ aufgegriffen werden. Fat Dog wollen nicht gefallen und entsprechen, sie sind einfach und gerade diese in vielen Bereichen vergessene Kunst der wahren Unabhängigkeit und Selbstständigkeit sorgt dafür, dass ihnen in Attitüde und musikalischer Umsetzung etwas Eigenständiges gelingt. „Ich wollte eine richtig dämliche Pop-Scheibe machen“, bekräftigt der Frontmann auf Nachfrage, „anders klingen als am ersten. Viele Bands haben sich ein Geschäftsmodell daraus gemacht, ein Leben lang dasselbe einzuspielen, aber das ist mir zu langweilig. Schau dir all die Post-Punk-Bands in England an, die sich ständig wiederholen. Wen interessiert das? Wo ist der Mehrwert? Das kann doch nicht der Sinn sein. Eine Residenz in Las Vegas im Luxor Hotel wäre nett. Es würde uns finanzielle Planungssicherheit geben, aber wir würden nur zusagen, wenn wir kompromisslos unseren Sound durchziehen könnten.“
Die Cancel Culture canceln
Wenn man mit Love und seiner Mitmusikerin und besten Freundin Morgan Wallace zusammensitzt, hat alles eine humoristische Note. Die Band nimmt die Arbeit an ihrer Musik sehr ernst, sonst aber nichts. Weder die Texte, noch die Gespräche darüber. Der Erfolg von Fat Dog ist passiert und nicht kalkuliert. Hinter dem anarchischen Gebaren steckt kein Masterplan, sondern vielmehr eine Art von positiver Hilflosigkeit, die sich in Tönen und Wörtern Ausdruck verleiht. Der Albumtitel ist von einem Internet-Meme inspiriert worden. „Mittlerweile wird in der Gesellschaft so viel gecancelt, dass eigentlich schon keine mehr weiß warum. Es ist längst leichter gecancelt zu werden, als nicht gecancelt zu werden. Wir wollen mit dem Album die Cancel Culture canceln“, huscht Love selbst ein kleines Lächeln übers Gesicht, „wir sind die größten Edgelords. Die Endgegner. Wir haben den Endpunkt des Cancelns erreicht.“
Love wollte aufgrund des Fat Dog-Livestresses anfangs ein Soloalbum schreiben, als dann aber Songs wie „Snakes“, „Smile And Wave“, „The Devil“ und „Bad Dog“ entstanden sind, habe das Komponieren aber plötzlich eine Richtung eingeschlagen, die doch besser zur Band passte. „Snakes“ etwa entstand nach Loves Hochzeit in Las Vegas, die er auf Tour hineinpresste. „Wir wurden von einem Elvis getraut. Genau so, wie man es sich vorstellt. Die Zeremonie hat ganze zehn Minuten gedauert und in derselben Kirche hat sich auch Lily Allen vermählt. Den Antrag habe ich auf der Golden Gate Bridge in San Francisco gemacht. Sie liebt solche Dinge, aber heiraten wollten wir dort nicht. San Francisco ist voller Hippies mit Blumen in den Haaren. Das ist nicht unser Style. Las Vegas hat sich perfekt dafür geeignet.“ Loves Vorteile für die Songs von Fat Dog liegen in seiner Persönlichkeit begraben. „Ich bin 26 und derselbe Idiot wie damals mit 13. Ich habe das Peter-Pan-Syndrom. Mit 13 wirkte ich zu alt für alles, jetzt wirkt es so, als wäre ich zurückgeblieben.“ Dass er das Publikum mitunter brüskiert, sieht er locker. „Vielleicht bin ich gerade in meiner Bösewicht-Ära und brauche das. Aber ich bin mehr so ein Böseweicht aus der Welt von Tim Burton. Nicht richtig böse, sondern auch etwas schräg und dämlich.“
Es ist auch Platz für Hymnen
Vom Hype um die eigene Band haben sich Fat Dog jedenfalls nicht beeindrucken oder verunsichern lassen. Wenn es nicht nur schräg und dämlich zugeht, dann kann es schon auch mal gesellschaftspolitisch werden. So kann es in den Texten durchaus auch um die Befürwortung von Abtreibungen bei Frauen gehen. Hing „WOOF“ noch eine typisch juvenile „Alles-oder-nichts-Mentalität“ an, wirkt „Cancel Me (I’m Tired)“ etwas gefestigter und geordneter – sofern man das im prinzipiellen Chaos, das bei Fat Dog herrscht, richtig einordnen kann. Mit einem unzweideutigen Song wie „Go Fuck Urself“ folgt man nicht nur in bester Linie dem traditionell-bissigen Humor Großbritanniens, sondern hat auch eine echte Mitsinghymne, die man mit etwas Toleranzverständnis tatsächlich auch in Stadien spielen kann. Wohin die Reise von Fat Dog noch geht, bleibt offen, mit ihrem kompromisslosen Sound und der offen zur Schau gestellten „Fuck Off“-Attitüde sind die Voraussetzungen dafür gegeben, sich ständig positiv überraschen zu lassen. Punk hat jedenfalls schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Livekonzert in Wien
Am 19. März kommen Fat Dog endlich für ihre erste Einzelshow zu uns. Joe Love und Co. werden ihr Songs im Wiener Flex Café zum Besten geben. Man darf sich auf eine schweißtreibende und energetische Show freuen. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten für das Rave-Punk-Rock-Highlight.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.