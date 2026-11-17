Love wollte aufgrund des Fat Dog-Livestresses anfangs ein Soloalbum schreiben, als dann aber Songs wie „Snakes“, „Smile And Wave“, „The Devil“ und „Bad Dog“ entstanden sind, habe das Komponieren aber plötzlich eine Richtung eingeschlagen, die doch besser zur Band passte. „Snakes“ etwa entstand nach Loves Hochzeit in Las Vegas, die er auf Tour hineinpresste. „Wir wurden von einem Elvis getraut. Genau so, wie man es sich vorstellt. Die Zeremonie hat ganze zehn Minuten gedauert und in derselben Kirche hat sich auch Lily Allen vermählt. Den Antrag habe ich auf der Golden Gate Bridge in San Francisco gemacht. Sie liebt solche Dinge, aber heiraten wollten wir dort nicht. San Francisco ist voller Hippies mit Blumen in den Haaren. Das ist nicht unser Style. Las Vegas hat sich perfekt dafür geeignet.“ Loves Vorteile für die Songs von Fat Dog liegen in seiner Persönlichkeit begraben. „Ich bin 26 und derselbe Idiot wie damals mit 13. Ich habe das Peter-Pan-Syndrom. Mit 13 wirkte ich zu alt für alles, jetzt wirkt es so, als wäre ich zurückgeblieben.“ Dass er das Publikum mitunter brüskiert, sieht er locker. „Vielleicht bin ich gerade in meiner Bösewicht-Ära und brauche das. Aber ich bin mehr so ein Böseweicht aus der Welt von Tim Burton. Nicht richtig böse, sondern auch etwas schräg und dämlich.“