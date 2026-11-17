Eine kuriose Panne! Szenen, die man im Dartsport kaum sieht. „Ich habe erst davon erfahren, als ich zur Pressekonferenz kam“, meinte Price nach dem Spiel, das er mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Der Superstar, der nun im Achtelfinale steht, hatte sich auf die Aussagen des Referees verlassen.