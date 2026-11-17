Kuriose Szene beim Grand Slam of Darts! Ein „seltener Fehler“ beim Match zwischen Superstar Gerwyn Price und Sebastian Bialecki sorgt für jede Menge Gesprächsstoff.
Was war passiert? Gerwyn Price führte am Montagabend im Duell mit dem Polen Sebastian Bialecki 2:1. Der Waliser benötigte 135 Punkte, um das vierte Leg für sich zu entscheiden. Sein erster Dart traf die Triple 19, sodass er noch 78 Punkte „Rest“ hatte. Weil er sich unsicher war, fragte Price bei Schiedsrichter Charlie Corstorphine nach. Dieser meinte fälschlicherweise, Price müsste noch 88 Punkte erzielen.
Price nach Panne im Achtelfinale
Die Folge: Price warf eine Triple 16 und dann eine Doppel 20. Er gewann das Leg. Und das, obwohl er eigentlich 145 Punkte erzielt hatte – also zehn Zähler zu viel.
Eine kuriose Panne! Szenen, die man im Dartsport kaum sieht. „Ich habe erst davon erfahren, als ich zur Pressekonferenz kam“, meinte Price nach dem Spiel, das er mit 5:2 für sich entscheiden konnte. Der Superstar, der nun im Achtelfinale steht, hatte sich auf die Aussagen des Referees verlassen.
Die PDC bedauert den Vorfall. „Im vierten Leg des Spiels zwischen Gerwyn Price und Sebastian Bialecki ist dem Schiedsrichter ein seltener Fehler unterlaufen“, teilten die Organisatoren gegenüber „BBC Sport“ in einer Erklärung mit.
Österreicher sorgte für Sensation
Mit Rusty-Jake Rodriguez ist übrigens auch ein Österreicher in Wolverhampton mit dabei. In seinem ersten Gruppenspiel hatte er am Samstag für eine Sensation gesorgt. Er schlug Ross Smith, die Nummer sechs der Weltrangliste, mit 5:3.
Am Dienstagabend könnte er mit einem Sieg gegen den Deutschen Gabriel Clemens den sensationellen Aufstieg ins Achtelfinale fixieren.
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