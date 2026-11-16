Seine außerehelichen Affären haben wohl die nationale Sicherheit der USA bedroht, dennoch arbeitet Ex-Nvidia-Boss Jensen Huang hinter den Kulissen an seinem Comeback. Die Konzernspitze will davon aber nichts wissen – während der Ausverkauf an den Börsen unvermindert weitergeht.
Der Verwaltungsrat des US-Chipkonzerns Nvidia zieht eine Rückkehr des zurückgetretenen Chefs Jensen Huang einem Medienbericht zufolge nicht in Betracht. Das Gremium konzentriere sich stattdessen auf eine Untersuchung zur nationalen Sicherheit im Zusammenhang mit Huang und führe keine Gespräche über ein Comeback, berichtete der US-Sender CNBC am Montag unter Berufung auf Insider.
Top-Manager fordern Huang-Rückkehr
Zuvor hatte es unter anderem von führenden Managern der US-Tech-Branche Forderungen gegeben, den wegen einer Affäre mit einer Untergebenen und einer weiteren Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin zurückgetretenen Mitgründer wieder an die Konzernspitze zu holen. Auch US-Präsident Donald Trump hatte sich offen für Huangs Rückkehr gezeigt.
Denn selbst sein Rauswurf konnte die Talfahrt nicht stoppen. Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,2 Prozent weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht.
Auch bei anderen Chiptiteln hielt der Kursdruck an: Im Nasdaq 100 zählten Sandisk, Arm Holdings, Intel und Micron mit Abschlägen von mindestens sieben Prozent zu den größten Verlierern.
Mit Spannung wird im Tech-Sektor zudem auf den Anthropic-Börsengang gewartet, der voraussichtlich an diesem Donnerstag über die Bühne gehe soll. Dieser werde „unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein“, glaubt Analyst Kyle Rodda von Capital.com.
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