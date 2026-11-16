Denn selbst sein Rauswurf konnte die Talfahrt nicht stoppen. Der Ausverkauf an der US-Technologiebörse Nasdaq hat sich auch am Montag fortgesetzt. Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,2 Prozent weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht.