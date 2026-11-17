„Erhebliche Probleme“
Brücken und U-Bahn in Kiew von Raketen getroffen
Russische Raketen sind erneut in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurden dabei unter anderem zwei wichtige Brücken sowie kritische Infrastruktur getroffen.
„Nach vorläufigen Angaben wurden die Nord- und die Südbrücke getroffen“, schrieb Klitschko auf Telegram. In mehreren Bezirken seien zudem Fernheizung und Wasserversorgung ausgefallen.
Auch die U-Bahn wurde demnach beschädigt. Bereits frühere russische Angriffe hatten Schäden an der Verkehrsinfrastruktur verursacht und zu erheblichen Problemen in der durch den Dnipro geteilten Hauptstadt geführt.
Russische Raketen wurden nach Behördenangaben auch auf Ziele in den Großstädten Charkiw, Dnipro und Saporischschja sowie Smila abgefeuert. In Saporischschja war laut Gebietsverwaltung ein Industrieobjekt von Raketenbeschuss betroffen.
Ukrainische Angriffe auf Krim-Brücke und Moskau
Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland (siehe Video oben).
Auch die russische Hauptstadt Moskau war wieder Ziel ukrainischer Drohnen. Nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin wurden mehr als 200 unbemannte Fluggeräte unschädlich gemacht.
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