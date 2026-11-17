Ukrainische Angriffe auf Krim-Brücke und Moskau

Im Gegenzug gab es auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim laut dem von Moskau eingesetzten Verwaltungschef, Sergej Aksjonow, neue ukrainische Angriffe auf die Brücke zum russischen Festland (siehe Video oben).