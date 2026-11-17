Ein berauschender Fußballabend! Deutschland mit Bundestrainer Jürgen Klopp steht nach der 5:0-Gala gegen die Niederlande als Gruppensieger fest. Damit geht man im Nations-League-Viertelfinale drei großen Namen aus dem Weg. Dennoch könnte es zum frühen Duell mit dem Weltmeister kommen.
Deutschlands Nationalteam hielt am letzten Spieltag der Nations League den Druck stand und sicherte sich als Sieger der Gruppe 3 von Liga A das Viertelfinalticket. Derry Scherhant (41.), Florian Wirtz (60., 71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (78.) sorgten am Montag im Prestigeduell in Berlin für eine 5:0-Gala gegen die Niederlande, die ebenfalls weiter sind.
Am Ende eines frustrierenden WM-Jahres ist bei unseren Nachbarn schlagartig alles anders. „Jetzt stellt zumindest mal drei, vier Monate keiner die deutsche Nationalmannschaft infrage“, sagte Klopp. Jetzt sei vielmehr die Denkweise: „Das kann etwas werden!“
Klopp: „Das wird lustig“
Am Freitag wird am UEFA-Sitz in Nyon (Schweiz) das Viertelfinale ausgelost. Klopp ist mit der DFB-Elf nach dem Gruppensieg in einem Topf mit Frankreich, England und – Stand jetzt - auch Portugal. Auf diese Gegner kann die deutsche Nationalmannschaft in der ersten K.-o.-Runde nicht treffen.
Mögliche Kontrahenten sind: Weltmeister Spanien, Belgien und – Stand jetzt – Dänemark. „Da sind nur Kracher dabei, das wird lustig“, sagte Klopp schon voller Vorfreude.
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