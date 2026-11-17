Klopp: „Das wird lustig“

Am Freitag wird am UEFA-Sitz in Nyon (Schweiz) das Viertelfinale ausgelost. Klopp ist mit der DFB-Elf nach dem Gruppensieg in einem Topf mit Frankreich, England und – Stand jetzt - auch Portugal. Auf diese Gegner kann die deutsche Nationalmannschaft in der ersten K.-o.-Runde nicht treffen.