Die Staatsanwaltschaft in Salzburg hat das Verfahren nach dem tödlichen Absturz eines 61-jährigen Deutschen eingestellt. Der Organisator des Fallschirm-Events in Zell am See vermutet einen medizinischen Notfall. Der Verunglückte hatte mehr als 4000 Sprünge an Erfahrung.
Nach dem tödlichen Absturz eines 61-jährigen Wingsuit-Piloten aus dem Raum Leipzig Anfang November in Bruck an der Glocknerstraße hat sich der Eventorganisator Christian Wagner an die „Krone“ gewandt. Er vermutet eine medizinische Ursache. „Seine Mitspringer haben berichtet, dass es in der Luft keine Anzeichen von Problemen gab.“
Keine Hinweise auf Fremdverschulden
Ganz geklärt werden die Umstände wohl nicht mehr. Da es keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.
Risiken gebe es in diesem Sport immer, so Wagner: „Im Freifall zur Erde zu rasen muss gut kalkuliert sein.“ Zum Start brauchen Wingsuit-Piloten zumindest 200 Sprünge. Der Verunglückte hatte mehr als 4000.
Springer aus ganz Europa
Die Fallschirmevents in Zell am See ziehen regelmäßig Springer aus ganz Europa an. „Das Alpenpanorama bietet eine außergewöhnlich schöne Location.“
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