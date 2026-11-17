Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Ganz geklärt werden die Umstände wohl nicht mehr. Da es keine Hinweise auf Fremdverschulden gibt, hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt.

Risiken gebe es in diesem Sport immer, so Wagner: „Im Freifall zur Erde zu rasen muss gut kalkuliert sein.“ Zum Start brauchen Wingsuit-Piloten zumindest 200 Sprünge. Der Verunglückte hatte mehr als 4000.