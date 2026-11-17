Salzburg Airport-Chefin Ganghofer muss gehen! Zumindest wenn es nach dem vergangenen Bewerbungsprozess geht, wo sich, wie berichtet, ÖVP-Mann Johannes Hörl durchgesetzt hat. Abseits dieser Polit-Posse hat sich die „Krone“ Ganghofers Ära angesehen – es war eine Zeit mit vielen unvorhersehbaren Widrigkeiten...