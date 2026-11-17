„Der Gedanke, dass wir bei jedem Spiel 30.000 Fans hätten haben können, ist sehr schmerzhaft!“ ÖFB-Gegner Israel sehnt sich nach der Rückkehr.
Während die nationale Liga trotz der politischen Situation wieder in der Heimat spielt, bis zu 25.000 Fans ins Stadion strömen, herrschen international andere Regeln. Die UEFA schiebt Partien in Israel aufgrund der Sicherheitslage vor Ort einen Riegel vor - Hapoel Be`er Sheva absolviert seine „Heimspiele“ der Europa League etwa im rumänischen Bukarest.
Das Nationalteam indes ist seit dem Massaker vom 7. Oktober 2023 heimatlos, fand in Ungarn Unterschlupf. Weil das Land speziell dank des ehemaligen Premierministers Viktor Orban ein enger Partner ist. So stiegen Israels erste beiden „Heimspiele“ in der Pancho Arena – in Felcsút, in der Nähe des Wochenendhauses von Orbán, dem Gründer der nationalen Akademie, zu der das Stadion gehört.
Sicherheit garantiert
Danach gastierte Israel für fünf Spiele in Budapest, seit März 2025 in Debrecen. Wo man nur eines von fünf Spielen gewann. Aber wo die Sicherheit der israelischen Auswahl, bei der nur neun Kicker ihr Geld im Ausland verdienen, garantiert ist, das 2014 neu errichtete Nagyerdei Stadion mit über 20.000 Plätzen infrastrukturell alle Stücke spielt.
Was auch Teamchef Ran Ben Shimon zu schätzen weiß – dennoch meint er: „Der Gedanke, dass wir bei jedem Spiel 30.000 Fans hätten haben können, ist sehr schmerzhaft. Ich hoffe, die Spiele kehren so schnell wie möglich zurück.“ Ob das schon zur EM-Quali denkbar ist, wird die UEFA zeitnah prüfen.
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