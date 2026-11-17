Sicherheit garantiert

Danach gastierte Israel für fünf Spiele in Budapest, seit März 2025 in Debrecen. Wo man nur eines von fünf Spielen gewann. Aber wo die Sicherheit der israelischen Auswahl, bei der nur neun Kicker ihr Geld im Ausland verdienen, garantiert ist, das 2014 neu errichtete Nagyerdei Stadion mit über 20.000 Plätzen infrastrukturell alle Stücke spielt.