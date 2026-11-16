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„Wir lernen etwas“

Rakete stürzte ab: Amazon verliert 40 Satelliten

Ausland
16.11.2026 08:26
Der Start einer Vulcan-Rakete (Archivbild)
Der Start einer Vulcan-Rakete (Archivbild)(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Etwa zehn Minuten nach dem Start in Florida ist eine Vulcan-Rakete der US-Konzerne Boeing und Lockheed Martin abgestürzt. An Bord hatte diese 40 Satelliten des Online-Riesen Amazon – diese wurden zerstört. Es ist der erste große Rückschlag des Gemeinschaftsunernehmens United Launch Alliance (ULA).

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Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch völlig unklar. ULA erklärte, es habe eine Anomalie gegeben. Die Satelliten hätten die Umlaufbahn nicht erreicht. „Jeder Flug generiert Daten, und aus jedem Flug lernen wir etwas“, erklärte das Unternehmen. Noch habe man allerdings noch nicht genügend Informationen, um nachzuvollziehen, was geschehen sei. 

Der Absturz bedeutet einen erheblichen Rückschlag für das neue Flaggschiff des seit zwei Jahrzehnten bestehenden Unternehmens. Die ULA versucht derzeit, einen regelmäßigen Startrhythmus für Amazons aufstrebende Satelliten-Internet-Ambitionen zu etablieren.

ULA lieferte auch in sozialen Netzen ein Update zu dem Unglück: 

Monatelanges Flugverbot droht
Auch für Amazon ist das ein herber Misserfolg für dessen wachsendes Satelliteninternetprogramm Leo. Es wird zudem erwartet, dass der Vorfall möglicherweise zu einem monatelangen Flugverbot für die Vulcan-Rakete führen könnte. 

SpaceX gelingt wichtiger Schritt
Am Samstag war dem Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk hingegen ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete gelungen. Die obere Stufe des „Starship“-Systems kehrte nach ihrem bisher längsten Flug im Orbit zu der Startrampe in Texas zurück, von der sie am Vortag gestartet war. Allerdings war am Freitag die Rückkehr der unteren Raketenstufe zur Startrampe misslungen. Damit scheiterte der Plan von SpaceX, erstmals beide Teile bei einem Einsatz zurückzugewinnen.

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Für Musk ist das „Starship“ das künftige Arbeitstier für das Satellitengeschäft seines Unternehmens sowie für geplante bemannte Missionen zum Mond und schließlich zum Mars. Musk strebt ein Raketensystem an, das in Rhythmus und Handhabung ähnlich wie zivile Flugzeuge eingesetzt werden kann.

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