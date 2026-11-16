Rakete stürzte ab: Amazon verliert 40 Satelliten

SpaceX gelingt wichtiger Schritt

Am Samstag war dem Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk hingegen ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung einer vollständig wiederverwendbaren Rakete gelungen. Die obere Stufe des „Starship“-Systems kehrte nach ihrem bisher längsten Flug im Orbit zu der Startrampe in Texas zurück, von der sie am Vortag gestartet war. Allerdings war am Freitag die Rückkehr der unteren Raketenstufe zur Startrampe misslungen. Damit scheiterte der Plan von SpaceX, erstmals beide Teile bei einem Einsatz zurückzugewinnen.