Teamchef gab Diagnose zu Bullen-Stürmer Tabakovic

Tabakovic soll noch diese Woche operiert werden

Laut des Trainers habe er sich den Meniskus gerissen und müsse sich einer Operation unterziehen. Noch diese Woche soll sich der Goalgetter unters Messer legen. „Wir werden für ihn da sein. Ich weiß, wie schwer es für ihn ist“, erklärte der Teamchef. Es ist die dritte Meniskusverletzung für Tabakovic in seiner Karriere. Das Jahr 2026 ist damit für ihn gelaufen.