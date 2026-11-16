Teamchef gab Diagnose zu Bullen-Stürmer Tabakovic

Salzburg-Torjäger Haris Tabakovic zog sich am Samstag im Länderspiel zwischen seinem Heimatland Bosnien und Schweden eine Knieverletzung zu. Am Montag gab Teamchef Sergej Barbarez ein Update zum Zustand des Stürmers.
Auf diese Nachrichten hätte Bundesligist Red Bull Salzburg gerne verzichtet. Top-Torjäger Haris Tabakovic verletzte sich am Samstag im Nations-League-Spiel mit Bosnien gegen Schweden am Knie und musste wie berichtet frühzeitig ausgetauscht werden. Wie Bosniens Teamchef Sergej Barbarez am Montag bei der Pressekonferenz verkündete, wird Tabakovic länger ausfallen.
Tabakovic soll noch diese Woche operiert werden
Laut des Trainers habe er sich den Meniskus gerissen und müsse sich einer Operation unterziehen. Noch diese Woche soll sich der Goalgetter unters Messer legen. „Wir werden für ihn da sein. Ich weiß, wie schwer es für ihn ist“, erklärte der Teamchef. Es ist die dritte Meniskusverletzung für Tabakovic in seiner Karriere. Das Jahr 2026 ist damit für ihn gelaufen.
Wie schwer der Ausfall für die Bullen wiegt, zeigt ein Blick auf die Statistiken: In elf Bundesliga-Spielen netzte der 32-Jährige neun Mal.
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