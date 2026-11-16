Krone Multimedia stellt sich mit König neu auf

„Die großen Wachstumschancen der kommenden Jahre liegen im Digitalen und in neuen Erlösmodellen. Die Krone Multimedia ist dafür unser wichtigster Hebel. Philipp König hat bei kronehit gezeigt, wie man ein Medienhaus digital weiterentwickelt, neue Marken aufbaut und auch in einem schwierigen Marktumfeld verlässlich auf Kurs hält. Er ist die richtige Besetzung, um die KMM in die nächste Phase zu führen“, freut sich Clemens Schwaiger, Sprecher der Geschäftsführung der Krone-Gruppe, auf die Zusammenarbeit.