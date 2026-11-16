Krone Multimedia stellt sich mit König neu auf

Die Krone-Gruppe stellt die Führung ihrer digitalen Schlüsselbereiche neu auf. Philipp König wechselt nach fünf Jahren an der Spitze von kronehit als Geschäftsführer zur Krone Multimedia. Als Nachfolger bei kronehit übernimmt Ex-Ö3-Chef Georg Spatt.
Philipp König, seit Ende 2021 Geschäftsführer von kronehit, übernimmt mit 1. Jänner 2027 die Geschäftsführung der Krone Multimedia GmbH & Co KG (KMM). Die KMM wird zum wichtigsten Träger des Neugeschäfts der Krone-Gruppe ausgebaut. Christopher Sima, bisher Geschäftsführer der KMM, verlässt das Unternehmen im besten Einvernehmen.
KMM als Motor für Wachstum und Neugeschäft
An der Spitze der KMM verantwortet Philipp König die Weiterentwicklung der digitalen Produkte und den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Die Schwerpunkte liegen auf Audio- und Video-Streaming, Plattformstrategien und datengetriebenen Erlösmodellen.
„Die großen Wachstumschancen der kommenden Jahre liegen im Digitalen und in neuen Erlösmodellen. Die Krone Multimedia ist dafür unser wichtigster Hebel. Philipp König hat bei kronehit gezeigt, wie man ein Medienhaus digital weiterentwickelt, neue Marken aufbaut und auch in einem schwierigen Marktumfeld verlässlich auf Kurs hält. Er ist die richtige Besetzung, um die KMM in die nächste Phase zu führen“, freut sich Clemens Schwaiger, Sprecher der Geschäftsführung der Krone-Gruppe, auf die Zusammenarbeit.
„Zentraler Hebel für das Wachstum der ,Krone‘“
König übernahm die Leitung von kronehit Ende 2021 in einer sensiblen Übergangsphase und führte den Sender ab Herbst 2025 als Alleingeschäftsführer. In seine Amtszeit fielen die beiden wirtschaftlich stärksten Jahre der Unternehmensgeschichte. Auch durch die jüngste, branchenweit schwere Werbekrise führte er kronehit durchgehend im positiven Ergebnisbereich. Zugleich trieb er die digitale Transformation voran: mit dem Ausbau der App- und Streaming-Angebote und mit vier neuen Sendern auf DAB+, die im Juni 2024 starteten.
„Fünf Jahre an der Spitze von kronehit waren eine intensive und lehrreiche Zeit. Dass wir nach den stärksten Jahren der Unternehmensgeschichte auch die jüngste Marktflaute profitabel und ohne Kündigungswellen bewältigt haben, verdanke ich einem großartigen Team. Die KMM ist der zentrale Hebel für das künftige Wachstum der Krone-Gruppe“, dankt König der „Krone“-Geschäftsführung sowie Christoph Dichand für das Vertrauen.
Rückkehr zu kronehit
Bei kronehit übernimmt Georg Spatt, langjähriger Ö3-Chef und profilierter Programmstratege, die Geschäftsführung und verantwortet Programm und Inhalte. Um den wachsenden Anforderungen des Werbemarktes gerecht zu werden, wird die Führung des Senders zeitnah durch einen zweiten Geschäftsführer für den Bereich Vertrieb komplettiert.
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