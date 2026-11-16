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Champagner unbeliebt

Franzosen lassen jetzt Prosecco-Korken knallen

Ausland
16.11.2026 12:17
(Bild: Thaut Images - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Italienischer Prosecco hat in Frankreich den Champagner überholt: In Geschäften wird mittlerweile mehr Schaumwein verkauft, als das traditionsreiche französische Prestigeprodukt.

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Nach Angaben des internationalen Marktforschungsunternehmens Circana wurden in den zwölf Monaten bis Juli 2026 insgesamt 25,31 Millionen Flaschen Prosecco in Frankreich abgesetzt. Damit lag er rund 80.000 Flaschen vor dem Champagner, von dem 25,23 Millionen Flaschen verkauft wurden. Während der Absatz des italienischen Schaumweins gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 Prozent zulegte, musste der Champagner ein Minus von 4,6 Prozent hinnehmen.

Für die französische Weinbranche ist das ein bemerkenswerter Einschnitt: Ein Symbol nationalen Stolzes verliert im eigenen Land seine Spitzenposition im Supermarktregal.

Preis macht den Unterschied
Der Erfolg des Prosecco hat mit veränderten Konsumgewohnheiten und mit dem Preis zu tun. Während eine Flasche Champagner im französischen Einzelhandel durchschnittlich 21 bis 25 Euro kostet, ist Prosecco bereits für etwa 5,30 bis 6,25 Euro erhältlich. Damit kostet er nur einen Bruchteil des französischen Konkurrenzprodukts.

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Besonders jüngere Verbraucher greifen zunehmend zu dem leichteren italienischen Schaumwein. Für die Prosecco-Produzenten ist der Erfolg deshalb auch ein Zeichen für einen grundlegenden Wandel auf dem Weinmarkt. „Die jungen Verbraucher suchen Frische, ohne auf Eleganz und Qualität zu verzichten“, sagt Michele Tomasi, Direktor des Konsortiums der Prosecco-Produzenten von Conegliano Valdobbiadene gegenüber der italienischen Tageszeitung „Il Messaggero“.

Für Giancarlo Guidolin, Präsident des Winzerverbands Prosecco DOC, weisen die französischen Absatzzahlen zugleich den Weg für die künftige Entwicklung. Wachstum bedeute nicht zwangsläufig mehr zu produzieren. „Vielmehr muss jede Flasche für ihre Qualität und Herkunft stehen. Unser Ziel ist es, auch künftig auf den internationalen Märkten eine wichtige Rolle zu spielen, ohne die Verbindung zu unserer Herkunftsregion zu verlieren“, so Guidolin.

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