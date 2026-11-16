Franzosen lassen jetzt Prosecco-Korken knallen

Für Giancarlo Guidolin, Präsident des Winzerverbands Prosecco DOC, weisen die französischen Absatzzahlen zugleich den Weg für die künftige Entwicklung. Wachstum bedeute nicht zwangsläufig mehr zu produzieren. „Vielmehr muss jede Flasche für ihre Qualität und Herkunft stehen. Unser Ziel ist es, auch künftig auf den internationalen Märkten eine wichtige Rolle zu spielen, ohne die Verbindung zu unserer Herkunftsregion zu verlieren“, so Guidolin.