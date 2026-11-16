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Sparkurs auf Blau?

Budget: „FPÖ tun lassen“ gegen „Voodoo-Politik“

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16.11.2026 12:05
Wo soll gespart werden, und wer kann es am besten? Die Community ist sich alles andere als ...
Wo soll gespart werden, und wer kann es am besten? Die Community ist sich alles andere als einig.(Bild: AFP/AFP / ALEX HALADA)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Kann die FPÖ selbst besser, was sie der Regierung Tag für Tag vorhält? Wir haben gefragt, ob ein blauer Finanzminister das Budget besser sanieren könnte. Die Antworten der Leserinnen und Leser fallen deutlich aus, und zwar in beide Richtungen. Die besten Kommentare lesen Sie hier.

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Das Budget der Regierung steht auf wackeligen Beinen, und die FPÖ spart nicht mit Kritik. Aber wie würde ein Budget aussehen, für das die Blauen selbst geradestehen müssen? Könnte ein blauer Besen besser kehren? 

„JA!“
„LASST MAL DIE BLAUEN RAN“
60 Prozent der Leserinnen und Leser haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels abgestimmt, dass die FPÖ es besser machen könnte.

„OHNE den Pensionisten in die Tasche zu greifen“
Geld gibt es genug, man muss nur an der richtigen Stelle suchen. So sieht das ein großer Teil der Ja-Seite. Bei Förderungen, Vereinen, NGOs und den Zahlungen nach Brüssel würde ein blauer Finanzminister zuerst ansetzen.


„Schlechter geht nimmer“
Bei vielen Ja-Stimmen geht es weniger um blaue Konzepte als um Frust über die Dreierkoalition. Neue Steuern, neue Abgaben und trotzdem ein Loch im Budget: Das versteht hier kaum jemand. Winnetou hat ein einfaches Rezept: 

„Ich traue es den Blauen zu, aber …“
Nicht jedes Ja kommt aus voller Überzeugung. Leser mami-schlumpf nennt die Abstimmung ehrlich „reine Kaffeesudleserei“, weil von der FPÖ noch keine konkreten Zahlen gekommen sind. TU-Student hätte am liebsten eine ganz andere Lösung:

Herbert Kickl will sparen, Markus Marterbauer muss sparen: Wem trauen die Leserinnen und Leser ...
Herbert Kickl will sparen, Markus Marterbauer muss sparen: Wem trauen die Leserinnen und Leser mehr zu?(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
„NEIN!“
„KEIN ZAUBERER IN SICHT“
40 Prozent der Leserinnen und Leser haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels abgestimmt, dass die FPÖ es nicht besser machen könnte.

„Wie einen verfressenen Hund auf die Wurst aufpassen“
Mit diesem Vergleich fasst The.Devils.Advocate zusammen, was viele Nein-Stimmen denken. Und Leser mirapi glaubt nicht an die Versprechungen der FPÖ: „Sie versprechen das Blaue vom Himmel“.

„Die Quadratur des Kreises“
Pensionen nicht anrühren, beim Gesundheitssystem nicht sparen und trotzdem das Budget sanieren? Das geht für viele nicht zusammen. Und: „Wer bei den NGOs 2 bis 3 Milliarden herausholen will, muss entweder zaubern oder den Sanitätern das Blaulicht abdrehen.“ Leser TychoBrahe hält das Zaubern für wahrscheinlicher.

„Ein gut gehütetes Geheimnis“
Wo ist der Plan? Diese Frage zieht sich durch viele Kommentare. Kocoy findet, bessere Lösungen der FPÖ seien „ein gut gehütetes Geheimnis der Partei“. Manfred1435891 fragt, warum Kickl eine Regierungsbeteiligung abgelehnt hat, wenn er es doch besser kann.

Geplatzte Koalition: Wären die Verhandlungen 2025 nicht gescheitert, würden wir hier vielleicht ...
Geplatzte Koalition: Wären die Verhandlungen 2025 nicht gescheitert, würden wir hier vielleicht eine andere Debatte führen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com)

Fazit
Ja oder Nein, die Debatte dreht sich weniger um Zahlen als um Vertrauen. Die einen trauen der FPÖ zu, endlich im System aufzuräumen. Die anderen trauen ihr genau das nicht zu. Einig sind sich beide Lager nur darin, dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger die Rechnung bezahlen. Haben Sie schon abgestimmt? Hier geht‘s zur Debatte:

Ihre Meinung ist gefragt!
Würden Sie einer Partei das Finanzministerium anvertrauen, ohne ihren Sparplan zu kennen? Und wo müsste die Politik Ihrer Meinung nach zuerst bei sich selbst sparen? Schreiben Sie es uns in die Kommentare! Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare und vielleicht findet sich Ihr Beitrag ja in unserem nächsten Community-Rückblick wieder!

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