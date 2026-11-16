Budget: „FPÖ tun lassen“ gegen „Voodoo-Politik“

Fazit

Ja oder Nein, die Debatte dreht sich weniger um Zahlen als um Vertrauen. Die einen trauen der FPÖ zu, endlich im System aufzuräumen. Die anderen trauen ihr genau das nicht zu. Einig sind sich beide Lager nur darin, dass am Ende die Bürgerinnen und Bürger die Rechnung bezahlen. Haben Sie schon abgestimmt? Hier geht‘s zur Debatte: