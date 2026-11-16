Zivildienst: Grüne erwarten Bewegung der Regierung

Wehrdienstverlängerung ein „Murks“

Bei der Verlängerung des Wehrdienstes werden die Grünen jedenfalls nicht mitstimmen. „Wir halten den Entwurf, was den Wehrdienst betrifft, einfach für untauglich, und wir werden dem auch nicht zustimmen“, erklärte Maurer. Für diesen Teil der Wehrpflichtreform braucht die Regierung keine der Oppositionsparteien, geht es dabei doch um eine einfachgesetzliche Materie. Aus Sicht der Grünen handelt es sich dabei um einen „Murks“.