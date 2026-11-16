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Ehrung für Muster

Dinner auf dem Center Court und Diamant-Armband

Tennis
16.11.2026 12:30
Thomas Muster (3. v. re.) im Kreise anderer Tennis-Legenden.
Thomas Muster (3. v. re.) im Kreise anderer Tennis-Legenden.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Bei den ATP Finals in Turin erreicht das Brimborium neue Maßstäbe. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen dabei die Legenden des Sports. Darunter Österreichs Ex-Star Thomas Muster, der sich über Treffen mit alten Weggefährten und besonders edle Geschenke freute...

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Es ist ein extrem exklusiver Klub. Nur 30 Weltranglistenerste gab es bisher im Tennis, für diese wurde vor zwei Jahren der ATP No.1 Club gegründet. Da staunte auch Jannik Sinner, der bis vor kurzem Nummer eins der Welt war: „Mir wird erst jetzt richtig bewusst, was für ein elitärer Kreis das ist.“ Zu dem mit Thomas Muster auch ein Österreicher gehört. Der Steirer saß bekanntlich einst für sechs Wochen auf dem Tennis-Thron und wurde im Rahmen der ATP Finals in Turin für diese Leistungen erneut geehrt.

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