Trotz Annäherung neue Groteske um Wehrdienstreform

Uneinigkeit gibt es bei diesem Reformvorhaben aber auch zwischen den Regierungsfraktionen selbst. Der Ministerratsbeschluss sieht vor, dass der Zivildienst erst dann verlängert wird, wenn die Zahl der Grundwehrdiener unter 13.875 sinkt. Darauf haben die NEOS bestanden. Die ÖVP will inzwischen den Zivildienst gleich verlängern, weil die Meldungen für Zivildienst wegen der Verunsicherung schon jetzt explodieren – bevor die Reform überhaupt in Kraft ist.