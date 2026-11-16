Liz Hurley super sexy – und frisch verlobt?

Verliebter Pärchen-Auftritt

Dass sich die Schauspielerin zur gleichen Zeit mit verdächtig funkelndem Ring am Finger auf ihrem Profil zeigte, heizte die Gerüchteküche weiter an. Ob die beiden bald vor den Altar treten werden oder nicht, dazu haben sie sich bislang nicht weiter geäußert. Der Pärchen-Auftritt bei der Baby2Baby-Gala am Wochenende sprach aber Bände.