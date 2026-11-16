Liz Hurley super sexy – und frisch verlobt?

Bei diesem Auftritt war Liebe Trumpf! Am Wochenende sorgte Liz Hurley in einem feuerroten Spitzenkleid nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Getuschel. Denn Gerüchten zufolge soll sich die britische Schönheit mit ihrem Freund Billy Ray Cyrus verlobt haben.
Schon Ende Oktober kamen Gerüchte auf, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus hätten sich nach rund einem Jahr Beziehung verlobt. Grund dafür war ein Ring-Posting des Country-Musikers, auf das Hurleys Sohn Damian mit einem Jubel-Smiley reagiert hatte.
Verliebter Pärchen-Auftritt
Dass sich die Schauspielerin zur gleichen Zeit mit verdächtig funkelndem Ring am Finger auf ihrem Profil zeigte, heizte die Gerüchteküche weiter an. Ob die beiden bald vor den Altar treten werden oder nicht, dazu haben sie sich bislang nicht weiter geäußert. Der Pärchen-Auftritt bei der Baby2Baby-Gala am Wochenende sprach aber Bände.
Hurley trug nämlich nicht nur die Farbe der Liebe – und sah in dem zarten Spitzenkleid mit tiefen Einblicken einfach fantastisch aus – sie strahlte auch über das ganze Gesicht. Und Cyrus? Der wollte seine schöne Verlobte gar nicht mehr loslassen!
Mit von der Partie war übrigens auch Damian Hurley, der sich für einige Fotos mit seiner Mama und Bald-Stiefpapa vor die Kamera schummelte. Den familiären Segen für Ehe Nummer zwei hat die 61-Jährige jedenfalls schon.
Hurley wünscht sich Riesen-Event
Hurley und Cyrus sollen übrigens schon eifrig an ihrer Hochzeitsplanung feilen. Wobei sie sich laut „Daily Mail“ noch nicht ganz einig sein sollen: „Sie wünscht sich ein Riesen-Event, bei dem Elton John singt – er hingegen möchte am liebsten heimlich durchbrennen“, plauderte ein Insider kürzlich gegenüber der britischen Zeitung aus.
Liz Hurley und Billy Ray Cyrus machten ihre Liebe letztes Jahr zu Ostern öffentlich. Kennengelernt hatten sich die beiden allerdings schon 2022 – bei den Dreharbeiten zum Film „Christmas in Paradise“.
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