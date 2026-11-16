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Liz Hurley super sexy – und frisch verlobt?

Society International
16.11.2026 12:12
Liz Hurley sorgte am Wochenende für einen Wow-Moment – und Getuschel. Gerüchten zufolge soll die ...
Liz Hurley sorgte am Wochenende für einen Wow-Moment – und Getuschel. Gerüchten zufolge soll die Schauspielerin längst mit Billy Ray Cyrus verlobt sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rodin Eckenroth)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Bei diesem Auftritt war Liebe Trumpf! Am Wochenende sorgte Liz Hurley in einem feuerroten Spitzenkleid nicht nur für Aufsehen, sondern auch für Getuschel. Denn Gerüchten zufolge soll sich die britische Schönheit mit ihrem Freund Billy Ray Cyrus verlobt haben.

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Schon Ende Oktober kamen Gerüchte auf, Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus hätten sich nach rund einem Jahr Beziehung verlobt. Grund dafür war ein Ring-Posting des Country-Musikers, auf das Hurleys Sohn Damian mit einem Jubel-Smiley reagiert hatte. 

Verliebter Pärchen-Auftritt
Dass sich die Schauspielerin zur gleichen Zeit mit verdächtig funkelndem Ring am Finger auf ihrem Profil zeigte, heizte die Gerüchteküche weiter an. Ob die beiden bald vor den Altar treten werden oder nicht, dazu haben sie sich bislang nicht weiter geäußert. Der Pärchen-Auftritt bei der Baby2Baby-Gala am Wochenende sprach aber Bände.

Liz Hurley verzauberte bei der Baby2Baby-Gala in einem Hauch von roter Spitze und sah einfach ...
Liz Hurley verzauberte bei der Baby2Baby-Gala in einem Hauch von roter Spitze und sah einfach wunderschön aus.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rodin Eckenroth)
Es war der erste Pärchen-Auftritt, nachdem Gerüchte laut wurden, dass Cyrus und Hurley verlobt ...
Es war der erste Pärchen-Auftritt, nachdem Gerüchte laut wurden, dass Cyrus und Hurley verlobt sind.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Joe Scarnici)

Hurley trug nämlich nicht nur die Farbe der Liebe – und sah in dem zarten Spitzenkleid mit tiefen Einblicken einfach fantastisch aus – sie strahlte auch über das ganze Gesicht. Und Cyrus? Der wollte seine schöne Verlobte gar nicht mehr loslassen! 

Mit von der Partie war übrigens auch Damian Hurley, der sich für einige Fotos mit seiner Mama und Bald-Stiefpapa vor die Kamera schummelte. Den familiären Segen für Ehe Nummer zwei hat die 61-Jährige jedenfalls schon.

Auch beim Verlassen der Charity-Gala wollten sich Billy Ray Cyrus und Liz Hurley nicht ...
Auch beim Verlassen der Charity-Gala wollten sich Billy Ray Cyrus und Liz Hurley nicht loslassen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Hurley wünscht sich Riesen-Event
Hurley und Cyrus sollen übrigens schon eifrig an ihrer Hochzeitsplanung feilen. Wobei sie sich laut „Daily Mail“ noch nicht ganz einig sein sollen: „Sie wünscht sich ein Riesen-Event, bei dem Elton John singt – er hingegen möchte am liebsten heimlich durchbrennen“, plauderte ein Insider kürzlich gegenüber der britischen Zeitung aus.

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Liz Hurley und Billy Ray Cyrus machten ihre Liebe letztes Jahr zu Ostern öffentlich. Kennengelernt hatten sich die beiden allerdings schon 2022 – bei den Dreharbeiten zum Film „Christmas in Paradise“.

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