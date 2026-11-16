Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entschuldigte sich

Gérard Depardieu hat Verurteilung angenommen

Society International
16.11.2026 12:31
Gérard Depardieu akzeptiert seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe und bittet um ...
Gérard Depardieu akzeptiert seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe und bittet um Entschuldigung.(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nachdem er die Vorwürfe bisher entschieden von sich gewiesen hatte, akzeptiert Gérard Depardieu seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe und bittet um Entschuldigung. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zum Auftakt seines Berufungsprozesses trat der 77-Jährige von seiner Berufung zurück, wie sein Anwalt David-Olivier Kaminski im Gerichtssaal verlauten ließ. Weil auch die Anklage ihre Berufung zurücknahm, ist der einst so gefeierte Filmheld damit rechtskräftig zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Depardieu wies bis zuletzt Vorwürfe zurück
Schon seit Jahren mehrten sich Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen die Filmikone („Asterix und Obelix“). Depardieu hatte sie allesamt mehrfach zurückgewiesen. In der Zeitung „Le Figaro“ schrieb er vor gut drei Jahren: „Nie und nimmer habe ich eine Frau missbraucht.“ Sich selbst bezeichnete er damals als Opfer einer „medialen Lynchjustiz“ und meinte: „Ich bin weder ein Vergewaltiger noch ein Raubtier. Ich bin nur ein Mann ...“

Depardieu zeigte sich im letzten Jahr vor Gericht noch uneinsichtig. Jetzt verlas sein Anwalt ...
Depardieu zeigte sich im letzten Jahr vor Gericht noch uneinsichtig. Jetzt verlas sein Anwalt einen Brief, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigte.(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

  Im vergangenen Jahr saß Depardieu erstmals wegen einiger der Vorwürfe vor Gericht – in genau der Causa um Belästigung am Set, die nun vor dem Berufungsgericht hätte neu verhandelt werden sollen. Sein damaliger Anwalt Jérémie Assous forderte zu Prozessbeginn wegen angeblicher Verfahrensmängel, das Verfahren einzustellen, und verstieg sich später dazu, die von Depardieu belästigten Frauen als Lügnerinnen zu beschimpfen. Auch wenn Depardieu weniger aggressiv als sein Anwalt auftrat, stritt er entschieden ab, die Frauen sexuell belästigt zu haben, gab sich als lediglich unbeholfen und grob.

„Gehörte Welt an, die verschwunden ist“
Nun hingegen schlägt Depardieu andere Töne an, bittet gar um Entschuldigung. „Ich verstehe fortan, dass es eine Grenze zwischen Unverschämtheit und Verletzung gibt.“ Er habe sich am Set oft hinter Provokation und Anzüglichkeit versteckt und geglaubt, dass seine Worte und einige seiner Gesten folgenlos seien. „Sie waren es nicht, besonders von einer machtvollen Person kommend, wie ich sie gewesen sein mag.“

Dass Depardieu damit von seinem bisherigen Volldementi abweicht, ist nicht von der Hand zu weisen. Doch darüber, wie aufrichtig seine – lediglich schriftlich vorgebrachte und eher vage – Entschuldigung ist, lässt sich streiten.

Gérard Depardieu erschien nicht persönlich vor Gericht.
Gérard Depardieu erschien nicht persönlich vor Gericht.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Der Schauspieler erklärt, keine Frauen verletzt haben zu wollen, dass er aber verstanden habe, dass seine Intention nichts ändere. Auch meint er: „Ich habe verstanden, dass ich einer Welt angehörte, die verschwunden ist.“

„Hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.“
Für die beiden Frauen, die Depardieu bei den Dreharbeiten zum Film „Les volets verts“ (Die grünen Fensterläden) 2021 begrapscht hat, endet mit der zurückgezogenen Berufung ein langes Kapitel. „Jetzt ist es das Ende“, sagt eine von ihnen noch im Gerichtssaal. Sie sei erleichtert und wolle Depardieu glauben. Doch sie meint auch: „Es wäre in echt netter und auch aufrichtiger gewesen.“ Wenn der Schauspieler sich erklärt hätte und ihnen dabei in die Augen gesehen hätte. Auch die andere Nebenklägerin meint: „Er hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.“

  Warum Depardieu sich entschied, seine Berufung so spät zurückzunehmen, blieb unklar. Depardieu selbst erklärte schlicht, die Verurteilung zu akzeptieren, und dass Prozesse strapazierten. Ihm sei alles entglitten, vor allem seine Verteidigung – das rabiate Vorgehen seines Anwalts hatte ihn zusätzliche Geldzahlungen an die Opfer gekostet.

Lesen Sie auch:
Neue Vorwürfe gegen Gérard Depardieu: Das Magazin „Mediapart“ veröffentlichte Aufnahmen, auf ...
Schockierende Szenen
Depardieu begrapschte Studentin vor der Kamera
14.11.2026
Neues Grapsch-Video
Depardieu akzeptiert offenbar Bewährungsstrafe
13.11.2026

Abzuwarten bleibt nun, ob Depardieu sich auch zu den weiteren Anschuldigungen gegen ihn neu verhalten wird. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung könnte ihm schon bald ein weiterer Prozess drohen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.11.2026 12:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
111.588 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.259 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
103.623 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1227 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
692 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Society International
Schwere Krankheit
Biermösl-Blosn-Mitgründer Michael Well gestorben
Entschuldigte sich
Gérard Depardieu hat Verurteilung angenommen
Hauch-von-Nichts-Look
Liz Hurley super sexy – und frisch verlobt?
Erkennen Sie sie?
Diese nackten Rauschebärte sind echte Kult-Rocker!
Kids‘ Choice Awards
Schleimattacke! Chris Pratt wurde völlig eingesaut
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf