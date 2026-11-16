Gérard Depardieu hat Verurteilung angenommen

„Hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.“

Für die beiden Frauen, die Depardieu bei den Dreharbeiten zum Film „Les volets verts“ (Die grünen Fensterläden) 2021 begrapscht hat, endet mit der zurückgezogenen Berufung ein langes Kapitel. „Jetzt ist es das Ende“, sagt eine von ihnen noch im Gerichtssaal. Sie sei erleichtert und wolle Depardieu glauben. Doch sie meint auch: „Es wäre in echt netter und auch aufrichtiger gewesen.“ Wenn der Schauspieler sich erklärt hätte und ihnen dabei in die Augen gesehen hätte. Auch die andere Nebenklägerin meint: „Er hätte kommen können, um sich zu entschuldigen.“