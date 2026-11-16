Trauerfall überschattet Reisen von Harry & William

Der britische Thronfolger William ist in Begleitung der Prinzessin von Wales für mehrere Tage in Mumbai, um den von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis Earthshot Prize zu vergeben. Die Preisverleihung findet jedes Jahr in einer anderen Stadt auf der Welt statt. Die Reise ist etwas Besonderes für das Prinzenpaar von Wales. Ist es doch der erste gemeinsame internationale Auftritt seit der Genesung der Prinzessin von ihrer Krebserkrankung.