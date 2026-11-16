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Ihre Nanny ist tot!

Trauerfall überschattet Reisen von Harry & William

Royals
16.11.2026 12:43
Während Prinz Harry in der Ukraine verwundete Soldaten traf und Prinz William und Prinzessin ...
Während Prinz Harry in der Ukraine verwundete Soldaten traf und Prinz William und Prinzessin Kate in Indien erste Termine vor den Earthshot Awards wahrnahmen, erreichte sie eine traurige Nachricht.(Bild: Krone-Collage/AP/Efrem Lukatsky, EPA/DIVYAKANT SOLANKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während Prinz William für seinen Earthshot Prize nach Indien gereist ist und Prinz Harry verwundete Veteranen in der Ukraine getröstet hat, wurden beide über einen Todesfall informiert, der sie zutiefst erschüttert und in tiefster Trauer gestürzt haben soll. 

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Jessie Webb, die legendäre und hoch angesehene Nanny von Prinz William und Prinz Harry, ist tot. Sie starb im Alter von 84 Jahren. Auch für Prinzessin Catherine ist es eine sehr traurige Nachricht.

Verließ Pension für Babyprinz George
Denn mit 71 Jahren war Webb kurz aus dem Ruhestand zurückgekehrt, um dem Thronfolgerpaar mit Babyprinz George nach seiner Geburt im Juni 2013 zu helfen. Sie übergab den Job erst im März 2014 an das spanische Kindermädchen Maria Teresa Turrion Borrallo.

Prinzessin Kates Vater Michael Middleton nach der Taufe seines Enkels Prinz George mit der ...
Prinzessin Kates Vater Michael Middleton nach der Taufe seines Enkels Prinz George mit der legendären Nanny Webb.(Bild: APA/AFP PHOTO/POOL/JOHN STILLWELL)

Prägte William und Harry
Webb trat in den 1989 in den königlichen Dienst, als Prinz William sieben Jahre alt war. Sie prägte das Aufwachsen der beiden Brüder maßgeblich mit ihrer herzlichen, loyalen und bodenständigen Art.

Royal-Kommentator Robert Jobson beschrieb sie als „fröhliche Dame mit einem großen Herz und viel gesundem Menschenverstand“, die sich auch von strengen royalen Vorgaben nicht einschüchtern ließ und stets das Wohl der Kinder im Blick hatte.

Jessie Webb im Jahr 2018 bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle
Jessie Webb im Jahr 2018 bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)

Neben Prinz William, Prinz Harry und Prinz George betreute Jessie Webb im erweiterten britischen Königshaus auch Charles Armstrong-Jones und Lady Margarita Armstrong-Jones. Die beiden sind die Kinder von David Armstrong-Jones (Viscount Linley, heute Earl of Snowdon) und dessen Frau Serena.

Bei der Taufe von Prinz George war Nanny Webb der gute Geist im Hintergrund.
Bei der Taufe von Prinz George war Nanny Webb der gute Geist im Hintergrund.(Bild: AFP/JOHN STILLWELL)

Einstige wichtige Bezugsperson
Der Verlust ihrer einstigen Bezugsperson trifft William und Harry inmitten ihrer anhaltenden familiären Distanz. Seit Jahren herrscht Funkstille zwischen den Söhnen von König Charles III., und auch kürzliche Interview-Äußerungen Harrys über den Wunsch nach einer Versöhnung haben bislang zu keiner Annäherung geführt.

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Der Tod von Jessie Webb bringt die Brüder nun auf traurige Weise wieder zusammen. Ob die Beerdigung ihrer einstigen Kinderfrau bereits stattgefunden hat, oder noch bevorsteht, ist unklar. Es darf aber angenommen werden, dass Mitglieder des Königshauses bei einer feierlichen Beisetzung dabei sein würden.

Besonders Prinz William soll sehr an Webb gehangen haben. Sie war unter anderem auch bei der Feier seines 21. Geburtstag und natürlich seiner Hochzeit mit Kate Middleton anwesend. Auch Prinz Harry lud sie 2018 zu seiner Hochzeit mit Meghan Markle ein. 

Prinzessin Kates Vater Michael Middleton mit Jessie Webb bei der Taufe von Prinz George 2013 in ...
Prinzessin Kates Vater Michael Middleton mit Jessie Webb bei der Taufe von Prinz George 2013 in der Chapel Royal im St James‘s-Palast.(Bild: EPA)

Beide Prinzen auf Auslandsterminen
Sowohl Prinz William und Prinzessin Kate als auch Prinz Harry, der seit August mit seiner Familie wieder in Großbritannien lebt, befinden sich derzeit auf Auslandsreisen. Harry besuchte die Ukraine, um dort der Austragung des ukrainischen Vorentscheids seiner „Invictus Games“ im nächsten Jahr in Birmingham, beizuwohnen. Er traf auch verletzte Soldaten und machte ihnen Mut, dass sie den Krieg gewinnen werden.

Der britische Thronfolger Prinz William eröffnete am Montag die Festlichkeiten für die ...
Der britische Thronfolger Prinz William eröffnete am Montag die Festlichkeiten für die Verleihung seines Umweltpreises in Mumbai, der am Dienstag verliehen wird.(Bild: AFP/INDRANIL MUKHERJEE)

Der britische Thronfolger William ist in Begleitung der Prinzessin von Wales für mehrere Tage in Mumbai, um den von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis Earthshot Prize zu vergeben. Die Preisverleihung findet jedes Jahr in einer anderen Stadt auf der Welt statt. Die Reise ist etwas Besonderes für das Prinzenpaar von Wales. Ist es doch der erste gemeinsame internationale Auftritt seit der Genesung der Prinzessin von ihrer Krebserkrankung. 

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