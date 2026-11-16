Pokémon-Karten zunehmend im Visier der Mafia

Streit um Karten endete in italienischer Stadt blutig

Italienische Ermittler vermuten inzwischen, dass auch Mafiaorganisationen die Geschäftsmöglichkeiten dieses Marktes erkannt haben. Wie ernst die Entwicklung ist, zeigt ein Fall aus der Stadt Latina südlich von Rom: Dort wurde ein Mann zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er einem Rivalen im Streit um eine Pokémon-Sammlung in die Beine geschossen hatte. Auch international nimmt die Kriminalität rund um die Karten zu. Ähnliche Fälle wurden aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien gemeldet.