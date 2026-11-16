Attraktive Beute
Pokémon-Karten zunehmend im Visier der Mafia
Pokémon-Sammelkarten geraten zunehmend ins Visier der organisierten Kriminalität. Die hohen Marktwerte seltener Exemplare, ihre vergleichsweise einfache Weiterveräußerung und die schwierige Rückverfolgbarkeit machen sie offenbar auch für kriminelle Gruppen attraktiv.
In Italien und anderen Ländern häufen sich Raubüberfälle, Diebstähle und sogar gewalttätige Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den begehrten Sammelobjekten.
Streit um Karten endete in italienischer Stadt blutig
Italienische Ermittler vermuten inzwischen, dass auch Mafiaorganisationen die Geschäftsmöglichkeiten dieses Marktes erkannt haben. Wie ernst die Entwicklung ist, zeigt ein Fall aus der Stadt Latina südlich von Rom: Dort wurde ein Mann zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er einem Rivalen im Streit um eine Pokémon-Sammlung in die Beine geschossen hatte. Auch international nimmt die Kriminalität rund um die Karten zu. Ähnliche Fälle wurden aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien gemeldet.
Gestohlene Karten können über Sammlermarkt weiterverkauft werden
Der jüngste Überfall in Italien ereignete sich am vergangenen Freitag in Rom. Mehrere bewaffnete und maskierte Täter drangen gewaltsam in ein auf Pokémon-Karten spezialisiertes Geschäft ein, zerstörten die Schaufensterscheiben und bedrohten einen Mitarbeiter mit Pistolen. Ihr Ziel waren Hunderte Pokémon-Karten. Wenige Tage zuvor war bereits ein Geschäft in Ladispoli nahe Rom Ziel eines Einbruchs geworden. Die Beute hatte einen geschätzten Wert von 80.000 Euro.
Auch in Mailand, Brescia, Bergamo und Pavia wurden entsprechende Diebstähle registriert. Nach Einschätzung von Ermittlern könnten kriminelle Organisationen hinter einem Teil der Taten stehen. Besonders problematisch ist, dass gestohlene Karten über den regulären Sammlermarkt vergleichsweise leicht weiterverkauft werden können, ohne dass bei jedem Geschäft eine spezielle Herkunftskontrolle erfolgt. Neben Raub und Diebstahl nehmen laut den Berichten auch Betrugsfälle und Fälschungen in Zusammenhang mit den Pokémon-Karten zu.
Enormer Wert einzelner Karten
Der wirtschaftliche Hintergrund des Phänomens ist der enorme Wert, den einzelne Sammlerstücke inzwischen erreicht haben. Die Pokémon-Karten feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und haben sich längst von einfachen Spielkarten zu begehrten Anlage- und Sammlerobjekten entwickelt. Besonders seltene Exemplare können Hunderttausende Euro wert sein. Für die Bewertung sind spezialisierte Unternehmen zuständig, die Echtheit, Erhaltungszustand und Sammlerwert prüfen und die Karten anschließend in versiegelten Kunststoffhüllen mit individuellen Seriennummern aufbewahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.