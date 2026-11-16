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Zweiter Prozess

Schamanen-Clan: Mehr Gefängnis und kein Geld

Gericht
16.11.2026 12:52
Die drei Angeklagten vor Gericht. Ganz rechts sitzt „Anna“, die sich als Schamanin ausgab.“
Die drei Angeklagten vor Gericht. Ganz rechts sitzt „Anna“, die sich als Schamanin ausgab.“(Bild: Sophie Pratschner, Krone KREATIV)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Sie warben damit, Geld, Schmuck und mehr von schlechten Energien und schwarzer Magie befreien zu können – dahinter war aber ein betrügerischer Schamanen-Clan. Im Wiener Landl wird in dem Fall bereits das zweite Mal verhandelt. Und es geht besonders ums Geld, denn die angeklagte Familie M. möchte ihr Vermögen wieder zurück. Der Schöffensenat macht ihnen nicht rechtskräftig einen Strich durch die Rechnung.

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„Ich denke, der Sachverhalt ist hier allgemein bekannt“, beginnt der Oberstaatsanwalt. Denn es ist nicht das erste Mal, dass die drei Mitglieder des kriminellen Familienclans vor dem Schöffensenat sitzen. Bereits vor knapp einem Jahr wurden die Angeklagten wegen gewerbsmäßig schwerem Betrug verurteilt – es setzte jahrelange Haftstrafen. Der Oberste Gerichtshof hob das Urteil auf, jetzt wird noch einmal verhandelt.

19 Opfer und 1,7 Millionen weg
Sie könnten Krebs heilen, Unfälle verhindern, verhextes Geld reinigen und Dämonen austreiben – das versprachen die zwei selbst ernannten Schamaninnen „Amela“ und „Anna“ ihren Opfern. Und nahmen ihnen dann beachtliche Summen Geld, Schmuck und andere Wertgegenstände ab. 1,7 Millionen Euro beträgt der nachgewiesene Schaden bei 19 Opfern seit dem Jahr 2015.

Die Verteidiger Philipp Wolm, Nikolaus Rast, Alexander Prenner und Michael Babic.
Die Verteidiger Philipp Wolm, Nikolaus Rast, Alexander Prenner und Michael Babic.(Bild: Sophie Pratschner)

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vermutete aber mehr: Bei einer Hausdurchsuchung wurde nämlich ein Vermögen von über zwölf Millionen Euro sichergestellt. Fünf Millionen wurden ihnen bereits beim ersten Prozess wieder ausgefolgt – jetzt wird um die restlichen Millionen gestritten. Das Erstgericht nahm damals nämlich den erweiterten Verfall an – das restliche Geld wird schon aus kriminellen Handlungen stammen.

Drei Okkult-Betrüger wollen Millionen zurück
Denn die drei Angeklagten sind Teil eines Familienclans rund um die flüchtige Mariana M. – alias „Amela“. Im Wiener Landl sitzt jetzt aber ihr Ex-Partner, ihr Sohn und dessen Ex-Freundin, die unter dem Namen „Anna“ als Schamanin auftrat. Und die drei wollen nun besonders ihre Millionen wieder zurück.

Zitat Icon

Sämtliche Vermögenswerte, für die wir keine Opfer feststellen konnten, sind zurückzugeben.

Verteidiger Alexander Prenner

Im zweiten Rechtsgang geht es laut Verteidiger Alexander Prenner jetzt um fünf Millionen Euro. „Wir brauchen hier schon gewisse Belege, gewisse Nachweise, die der Staat erbringen muss“, erklärt Prenner den Schöffen. „Es muss hier zusätzliche Opfer geben und dafür brauchen Sie aber positive Indizien.“ Dafür, dass mehr als 1,7 Millionen Euro sicher aus Straftaten stammt. Und diese Beweise gebe es einfach nicht.

Schmuck von Opfer von Mariana sichergestellt
Doch dann gibt es aber noch Spezialfälle: Wie jener einer älteren Münchnerin, die der Schamanen-Chefin Mariana M. Schmuck und viel Geld überließ. Als Opfer kann die Geschädigte im jetzigen Prozess aber nicht auftreten, denn die Betrügerin ist ja auf der Flucht. Ihr Schmuck wurde aber nachweislich bei der Hausdurchsuchung in dem Haus in Niederösterreich gefunden. Auch in solchen Fällen muss das Gericht nun entscheiden.

Zitat Icon

Die sichergestellte Summe ist schlichtweg mit den Einkommenverhältnissen der Angeklagten nicht vereinbar.

Vorsitzende Richterin 

Und das agiert mit voller Härte. Es setzt strengere Haftstrafen: Sechs Jahre für die 31-jährige „Anna“ und jeweils viereinhalb für die zwei Männer. „Es wurden hier betagte, alte und kranke Opfer teilweise um ihren Notgroschen gebracht“, begründet die Richterin.

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Und: „Es liegen Indizien für weitere Taten vor, die überwiegend wahrscheinlich sind.“ Die fünf Millionen werden also neuerlich für verfallen erklärt. „Die sichergestellte Summe ist schlichtweg mit den Einkommenverhältnissen der Angeklagten nicht vereinbar.“ Die Opfer, die noch keinen Zuspruch erhalten haben, werden auf den Zivilrechtsweg verwiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Angeklagten geben keine Erklärung ab.

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