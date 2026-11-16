Schamanen-Clan: Mehr Gefängnis und kein Geld

Schmuck von Opfer von Mariana sichergestellt

Doch dann gibt es aber noch Spezialfälle: Wie jener einer älteren Münchnerin, die der Schamanen-Chefin Mariana M. Schmuck und viel Geld überließ. Als Opfer kann die Geschädigte im jetzigen Prozess aber nicht auftreten, denn die Betrügerin ist ja auf der Flucht. Ihr Schmuck wurde aber nachweislich bei der Hausdurchsuchung in dem Haus in Niederösterreich gefunden. Auch in solchen Fällen muss das Gericht nun entscheiden.