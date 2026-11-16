Leck an Güterzug: Einsatz auf Brennerstrecke

In Geduld üben mussten sich alle, die am Montag mit dem Zug auf der Brennerstrecke in Tirol unterwegs sind. Wegen eines Feuerwehreinsatzes an einem Güterzug in Gries war die Strecke für knapp eine Stunde gesperrt.
„Gefahrgut Güterzug“ – so lautete eine Meldung, die kurz vor 12 Uhr von der Leitstelle Tirol verschickt wurde. Die „Krone“ erkundigte sich und kennt den Hintergrund: „Auf Höhe des Brennersees steht ein Zug. Von einem Kesselwagen tropfte Flüssigkeit aus“, hieß es seitens der Leitstelle.
Die Feuerwehren Gries und Steinach waren umgehend vor Ort und stellten einen Behälter unter das Leck. Weitere Maßnahmen waren vorerst nicht notwendig. Es handelte sich ersten Informationen zufolge um keinen größeren Einsatz.
Bahnstrecke war gesperrt.
Der Einsatz hat jedoch Auswirkungen auf den Zugverkehr zwischen Steinach am Brenner und dem Brenner. Wie die Österreichischen Bundesbahnen mitteilen, wurde die Bahnstrecke gesperrt. Die Sperre dauerte bis etwa 12.51 Uhr.
Fernverkehrszüge mussten die Sperre vorerst abwarten. Für die S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Steinach am Brenner Bahnhst und Brennero/Brenner eingerichtet. „Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit ein“, teilten die Bundesbahnen mit.
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