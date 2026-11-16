Ukraine-Gespräche: Meinl-Reisinger rüttelt an Tabu

Bei künftigen Verhandlungen zu Frieden in der Ukraine soll auch Europa mit am Tisch sitzen. Wer das sein soll, darauf haben sich die Spitzenpolitiker schon geeinigt: Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer vertreten. Sie freue sich sehr darüber, dass der Europäische Rat sich auf ein Verhandlungsteam geeinigt habe, betonte Meinl-Reisinger: „weil es nicht sein kann, dass Europa die ganze Zeit, wenn ich das so salopp sagen darf, am Katzentisch sitzt. Es muss über Europa mit Europa verhandelt werden.“