Nur knapp 500 Sitzplätze – 99ers müssen „tüfteln“

Eine Premiere wartet in dieser Woche! Eishockey-Meister Graz setzt nach einem Sparkurs in der Landeshauptstadt ein sichtbares Zeichen, wandert für das kommende „Heimspiel“ in der ICEHL am Samstag gegen Vorarlberg nach Kapfenberg aus. Was das für den Klub und auch die Fans bedeutet.
Sonntagnachmittag in Graz: Ein Blick auf die vollen Tribünen im Liebenauer Eisstadion beim 99ers-Familienfest samt vielen Kindern – und Graz-Crack Manuel Ganahl wusste beim Stand von 0:1 gegen Budapest sofort: „Jetzt liegt es an uns, dass die Leute auch eine Gaude haben.“ Gesagt, getan! Denn der Eishockey-Meister drehte vor 4004 Fans im zweiten Drittel binnen sechs Minuten die Partie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.