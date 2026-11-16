Nur knapp 500 Sitzplätze – 99ers müssen „tüfteln“

Sonntagnachmittag in Graz: Ein Blick auf die vollen Tribünen im Liebenauer Eisstadion beim 99ers-Familienfest samt vielen Kindern – und Graz-Crack Manuel Ganahl wusste beim Stand von 0:1 gegen Budapest sofort: „Jetzt liegt es an uns, dass die Leute auch eine Gaude haben.“ Gesagt, getan! Denn der Eishockey-Meister drehte vor 4004 Fans im zweiten Drittel binnen sechs Minuten die Partie.