Nur Dritter, wenn nach 70 Minuten Schluss wäre

Das Ziel ist erreicht, der Aufstieg verdientermaßen geschafft – doch allen muss klar sein, dass Österreich in der Liga A ein paar Prozent draufpacken wird müssen. Im Kreis von Europas Besten werden wir nicht immer Favorit sein, können wir gegen potenzielle Gegner wie Spanien, England oder Frankreich mit der Aufgabe wachsen – etwas, das dem Team auch sehr gut liegt.