Kritiker entschuldigt sich bei ÖFB-Goalie Schlager

Tatsächlich absolvierte er heuer erst ein Spiel für Werder – Mitte August im Cup. Und dennoch bereut er den Wechsel zum deutschen Bundesligisten nicht: „Mir war klar, dass es eine Herausforderung wird, ich habe sie bewusst angenommen. Alleine wenn ich tagtäglich auf diesem Niveau trainiere, verbessere ich mich.“ Dennoch wolle er „die Challenge annehmen, jeden Tag um meine Chance kämpfen.“ Um beim Team auch zum Start der EM-Quali gesetzt zu sein. Seine Visitenkarte bei Teamchef Ralf Rangnick hat er längst abgegeben. „Ich glaube, ich habe in den letzten Monaten bewiesen, was ich draufhabe“, so Schlager.