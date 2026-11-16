Kritiker entschuldigt sich bei ÖFB-Goalie Schlager

Ein überragender Alex Schlager rechtfertigte am Samstagabend beim 1:0-Nations-League-Sieg gegen Irland in Linz seine Rolle als Nummer eins. Sein Kritiker entschuldigte sich nach der Partie.
Tosender Beifall in der Kabine und emotionale Brandreden vor den TV-Mikrofonen – das Team wusste, bei wem es sich nach dem 1:0 über Irland zu bedanken hatte: Keeper Alexander Schlager. Der in seinem alten Wohnzimmer einen Sahnetag erwischte, mit teils reflexartigen Paraden die Null hielt – die erste Österreichs seit Anfang Juni, in den vorhergegangenen acht Partien in Serie hatte man immer zumindest einen Gegentreffer erhalten.
„Er war überragend – ich fühle mich wohl, wenn er hinter mir steht“, lobte Innenverteidiger Kevin Danso. Und Goldtorschütze Sasa Kalajdzic nickte: „Am Schluss hat er uns den Hintern gerettet.“
„Er ist ein wichtiger Teil“
Worte, die Balsam auf Schlagers Seele sind – denn sein Standing als Nummer eins wird von vielen in der Öffentlichkeit aufgrund seiner Ersatzrolle bei Werder Bremen kritisch beäugt, immer wieder steht der 30-Jährige trotz starker WM in der Kritik. So dieser Tage auch von einem bekannten Social-Media-Influencer. Den sich Michael Gregoritsch vorknöpfen wollte: „Ich werde ihm keine Bühne bieten, ihm aber eine persönliche Nachricht schreiben.“ Mittlerweile hat sich der Gemeinte öffentlich entschuldigt (Video unten).
Gregerl lobt den Keeper: „Er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft, strahlt Ruhe aus, hat eine sensationelle WM gespielt. Er hat sich den Platz verdient.“
„Ich bin ja auch kein Dodel“
Und Schlager selbst? Der gab sich nach seinem 33. Länderspiel gewohnt bescheiden, lobte die Mannschaft – und meinte angesprochen auf die Kritik an seiner Person gegenüber der „Krone“. „Ich kann das Thema nachvollziehen, bin ja auch kein Dodel und habe mir Gedanken gemacht, weil ich in Bremen nicht spiele.“
Tatsächlich absolvierte er heuer erst ein Spiel für Werder – Mitte August im Cup. Und dennoch bereut er den Wechsel zum deutschen Bundesligisten nicht: „Mir war klar, dass es eine Herausforderung wird, ich habe sie bewusst angenommen. Alleine wenn ich tagtäglich auf diesem Niveau trainiere, verbessere ich mich.“ Dennoch wolle er „die Challenge annehmen, jeden Tag um meine Chance kämpfen.“ Um beim Team auch zum Start der EM-Quali gesetzt zu sein. Seine Visitenkarte bei Teamchef Ralf Rangnick hat er längst abgegeben. „Ich glaube, ich habe in den letzten Monaten bewiesen, was ich draufhabe“, so Schlager.
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