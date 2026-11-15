Rote Teufel vom Bodensee jubeln in der Steiermark

Balomenos zufrieden, Hild selbstkritisch

Dementsprechend zufriedene Gesichter sah man nach Spielende im Lager der Vorarlberger. „Wir wissen, wie gefährlich Graz in eigener Halle ist. Wir sind 60 Minuten konzentriert geblieben“, analysierte Balomenos. „Gratulation an meine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“ Trotz des Erfolges selbstkritisch zeige sich Matthias Hild: „In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst mit einfachen Fehlern geschadet und den Gegner immer wieder rankommen lassen. In der zweiten Häfte war unser Angriff deutlich konzentrierter und auf den Punkt gespielt.“