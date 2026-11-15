Rote Teufel vom Bodensee jubeln in der Steiermark

Den fünften Sieg im zehnten HLA Meisterliga-Saisonspiel konnte der HC Hard einfahren – einen ganz speziellen für Headcoach Spyros Balomenos! Schließlich saß der Grieche in der vergangenen Saison noch auf der Bank des HSG Graz, den die Vorarlberger am Samstag mit 37:27 von der Platte schießen konnte.
Spyros Balomenos und die HSG Graz: Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass der Grieche die Steirer nach Saisonende verlassen und den HC Hard übernehmen wird. Nach einem durchwachsenen Grunddurchgang trennten sich die Grazer aber bereits nach der Hauptrunde vom 47-Jährigen. Nun „revanchierte“ sich Balomenos beim ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Verein eindrucksvoll.
Erneuter Kantersieg
Bereits nach 15 Minuten lagen die Vorarlberger mit 11:7 voran. Nachdem es zur Pause 16:13 gestanden war, legten die Roten Teufel vom Bodensee in Halbzeit zwei so richtig los. Allen voran Nico Sager, der in Graz insgesamt 10 Treffer – vier davon aus Siebenmetern – machte. Nach Minuten lagen die Harder bereits 24:18 voran und bauten den Vorsprung bis zur Schlusssirene auf 37:27 aus. Mit exakt demselben Resultat hatte die Balomenos-Crew bereits in der vergangenen Runde zuhause gegen Atzgersdorf gewinnen können.
Balomenos zufrieden, Hild selbstkritisch
Dementsprechend zufriedene Gesichter sah man nach Spielende im Lager der Vorarlberger. „Wir wissen, wie gefährlich Graz in eigener Halle ist. Wir sind 60 Minuten konzentriert geblieben“, analysierte Balomenos. „Gratulation an meine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“ Trotz des Erfolges selbstkritisch zeige sich Matthias Hild: „In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst mit einfachen Fehlern geschadet und den Gegner immer wieder rankommen lassen. In der zweiten Häfte war unser Angriff deutlich konzentrierter und auf den Punkt gespielt.“
Volle Konzentration auf Schlagerspiel
In der Tabelle rückten die Harder mit zehn Punkten auf Position fünf vor, sechs Zähler hinter Leader Ferlach und vier hinter Schwaz. Und die Tiroler sind auch der nächste Gegner am kommenden Samstag ab 19 Uhr in der Sporthalle am See.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.