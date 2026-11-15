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Fünfter Saisonsieg

Rote Teufel vom Bodensee jubeln in der Steiermark

Vorarlberg
15.11.2026 11:54
Nico Sager war mit zehn Treffern der beste Werfer der Harder.
Nico Sager war mit zehn Treffern der beste Werfer der Harder.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Den fünften Sieg im zehnten HLA Meisterliga-Saisonspiel konnte der HC Hard einfahren – einen ganz speziellen für Headcoach Spyros Balomenos! Schließlich saß der Grieche in der vergangenen Saison noch auf der Bank des HSG Graz, den die Vorarlberger am Samstag mit 37:27 von der Platte schießen konnte.

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Spyros Balomenos und die HSG Graz: Im März dieses Jahres wurde bekannt, dass der Grieche die Steirer nach Saisonende verlassen und den HC Hard übernehmen wird. Nach einem durchwachsenen Grunddurchgang trennten sich die Grazer aber bereits nach der Hauptrunde vom 47-Jährigen. Nun „revanchierte“ sich Balomenos beim ersten Wiedersehen mit seinem Ex-Verein eindrucksvoll.

Hards Headcoach Spyros Balomenos.
Hards Headcoach Spyros Balomenos.(Bild: GEPA)

Erneuter Kantersieg
Bereits nach 15 Minuten lagen die Vorarlberger mit 11:7 voran. Nachdem es zur Pause 16:13 gestanden war, legten die Roten Teufel vom Bodensee in Halbzeit zwei so richtig los. Allen voran Nico Sager, der in Graz insgesamt 10 Treffer – vier davon aus Siebenmetern – machte. Nach Minuten lagen die Harder bereits 24:18 voran und bauten den Vorsprung bis zur Schlusssirene auf 37:27 aus. Mit exakt demselben Resultat hatte die Balomenos-Crew bereits in der vergangenen Runde zuhause gegen Atzgersdorf gewinnen können.

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Balomenos zufrieden, Hild selbstkritisch
Dementsprechend zufriedene Gesichter sah man nach Spielende im Lager der Vorarlberger. „Wir wissen, wie gefährlich Graz in eigener Halle ist. Wir sind 60 Minuten konzentriert geblieben“, analysierte Balomenos. „Gratulation an meine Mannschaft, die ein sehr gutes Spiel gemacht hat.“ Trotz des Erfolges selbstkritisch zeige sich Matthias Hild: „In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst mit einfachen Fehlern geschadet und den Gegner immer wieder rankommen lassen. In der zweiten Häfte war unser Angriff deutlich konzentrierter und auf den Punkt gespielt.“

Volle Konzentration auf Schlagerspiel
In der Tabelle rückten die Harder mit zehn Punkten auf Position fünf vor, sechs Zähler hinter Leader Ferlach und vier hinter Schwaz. Und die Tiroler sind auch der nächste Gegner am kommenden Samstag ab 19 Uhr in der Sporthalle am See.

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