ÖFB-Geheimwaffe? Rangnick: „Macht großen Spaß!“

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat den Nations-League-Gruppensieg und damit den Aufstieg in die höchste Liga A fixiert – und das auch dank der neun entdeckten Gefahr bei Standards. Diesbezüglich gab es von Teamchef Ralf Rangnick ein besonderes Lob für Assistenzcoach Maximilian Ritscher.
Der Co-Trainer von Dietmar Kühbauer beim LASK ist seit Herbst für Standards zuständig, und plötzlich ist das ÖFB-Team aus ruhenden Bällen gefährlich wie selten zuvor. Das Siegestor von Sasa Kalajdzic am Samstag war nicht der einzige Treffer in dieser Nations League aus einer Standardsituation. Rangnick: „Es macht großen Spaß, mit Ritscher zu arbeiten. Er passt menschlich gut in unser Team, und dass es bei Standards so gut funktioniert, spricht für sich.“
Durch das 1:0 am Samstag in Linz ist die ÖFB-Auswahl schon vor der abschließenden Partie am Dienstag in Debrecen gegen Israel nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. „Wir haben jetzt das nachgeholt, was wir schon in der letzten Nations League hätten tun sollen“, erklärte der Deutsche mit Hinweis auf 2024.
Viele Ausfälle zu verkraften
Damals wurde der erste Rang durch ein bitteres Heim-1:1 gegen Slowenien verspielt, auch im anschließenden Aufstiegs-Play-off gegen Serbien war man nicht vom Glück verfolgt. Diesmal allerdings marschierten die Österreicher von Beginn an vorneweg und sorgten mit dem Erfolg über Irland für die vorzeitige Entscheidung, obwohl man sich mit massiven Personalproblemen konfrontiert sah.
Prominente Akteure wie Xaver Schlager, Alexander Prass, Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka, Paul Wanner oder David Alaba standen wegen Verletzungen nicht zur Verfügung, laut Rangnick fehlten sieben Kicker mit seriösen Chancen auf einen Platz in der Startformation. „Wenn man bedenkt, wer gegen Irland aller nicht dabei war, macht es das umso wertvoller, was da passiert ist, dass wir es schon vor dem letzten Spiel klargemacht haben“, erklärte der 68-Jährige.
Rangnick hob Teamspirit hervor
Er sei stolz auf seine Spieler, aber nicht überrascht, so Rangnick. „Es war schon im letzten Lehrgang spürbar und greifbar: Da war ein richtig guter Zusammenhalt, um die Jungen wurde sich gut gekümmert, es ist ein richtig guter Spirit in der Truppe.“
Der Teamspirit war gegen Irland auch dringend nötig, um den 1:0-Vorsprung im wackeligen Finish über die Zeit zu bringen. „Da ging es nur noch darum, einen ‘clean sheet‘ zu behalten. Das haben die Jungs richtig gut gemacht“, meinte Rangnick.
ÖFB-Probleme vor allem in erster Hälfte
Aus dem Spiel heraus ließ die ÖFB-Mannschaft hingegen deutliche Mängel erkennen. „Die ersten 15 Minuten waren richtig stark, aber dann haben wir ein Stück weit den Faden verloren, weil wir in eigenem Ballbesitz nicht so sauber gespielt haben“, sagte Rangnick. „In der zweiten Hälfte wurde es dann deutlich besser und wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können.“
Durch den Sieg über die Iren steht Österreich nun am Dienstag vor einem Pflichtspiel mit Testspielcharakter. Rangnick kündigte bereits an, in Debrecen gegen Israel Änderungen vorzunehmen. „Es wird sicher einige neue Gesichter geben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, vielen anderen die Chance zu geben in einem Spiel, in dem es um etwas geht und das wir gewinnen wollen“, meinte Rangnick.
Keine Einsätze gegen Israel wird es für die an Muskelverletzungen im Oberschenkel laborierenden Xaver Schlager und Alexander Prass geben, das Duo reist am Sonntag aus dem ÖFB-Camp ab. Ob noch weitere Kicker vorzeitig zu ihren Klubs zurückkehren, ist offen. „Wir werden sehen, ob wir noch jemanden heimschicken. Ich glaube, die meisten werden nicht heimwollen, weil sie sich in der Gruppe wohlfühlen“, vermutete Rangnick.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.