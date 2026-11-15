ÖFB-Geheimwaffe? Rangnick: „Macht großen Spaß!“

Der Co-Trainer von Dietmar Kühbauer beim LASK ist seit Herbst für Standards zuständig, und plötzlich ist das ÖFB-Team aus ruhenden Bällen gefährlich wie selten zuvor. Das Siegestor von Sasa Kalajdzic am Samstag war nicht der einzige Treffer in dieser Nations League aus einer Standardsituation. Rangnick: „Es macht großen Spaß, mit Ritscher zu arbeiten. Er passt menschlich gut in unser Team, und dass es bei Standards so gut funktioniert, spricht für sich.“